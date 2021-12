Motorola Moto Edge X30 – pierwsza z najpotężniejszym procesorem Snapdragon

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie Xiaomi, a Motorola będzie pierwszym producentem, który wyposaży swój smartfon w najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 1. Marka udostępniła pierwsze oficjalne dane w postaci dwóch infografik, które ujawniają pewną część specyfikacji nadchodzącego flagowca Motoroli Moto Edge X30.

Motorola Moto Edge X30 – wydajny procesor i pojemna bateria

Już w ten czwartek (9 grudnia) Motorola ma zamiar ukazać światu pierwszego flagowca z najpotężniejszym mobilnym procesorem Qualcomma. Sercem Motoroli Moto Edge X30 będzie Snapdragon 8 Gen 1, którego zaprojektowano zgodnie z najnowszą architekturą ARMv9 i wytworzono przez TSMC w 4 nm procesie litograficznym. Pod tym względem układ podobny jest do topowego MediaTeka Dimensity 9000.

Topowy procesor Qualcomma na rok 2022 został zaanonsowany światu niespełna tydzień temu, a więc znamy jego dokładną specyfikację techniczną. Czip ma na pokładzie 8 rdzeni podzielone na trzy klastry — pierwszy z pojedynczym wydajnościowym rdzeniem ARM Cortex-X2 taktowany 3 GHz, drugi zyskał trzy jednostki Cortex-A710 o częstotliwości 2,5 GHz, natomiast trzeci klaster obejmuje cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 taktowane zegarem 1,8 GHz. Co więcej, Geekbench potwierdził, że smartfon ma mieć 12 GB pamięci operacyjnej.

Jeśli chodzi zaś o udostępnione grafiki to są one dwie — pierwsza potwierdza, że na pokładzie Moto Edge X30 ma znaleźć się bateria o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego (najpewniej przewodowego) ładowania o mocy 68 W. Drugi plakat zdradza, że smartfon będzie wyposażony w system trzech obiektywów na tylnym panelu. Główny sensor ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, podobnie jak drugi, ultraszeroki kąt. Trzeci moduł 2 Mpix najpewniej będzie służył do pomiaru głębi (ToF).

Na przednim panelu w ulokowanym na środku otworze typu punch-hole ma zostać zamontowany aparat do zdjęć selfie z sensorem o rozdzielczości 60 Mpix. Motorola Moto Edge X30 zadebiutuje już w ten czwartek o godzinie 12:30 naszego czasu.