Darmocha dla klientów Orange i T-Mobile. Mówimy, jak odebrać

Kolejny tydzień, kolejny prezent dla klientów Orange i T-Mobile. Tak się składa, że obie sieci podobnie postawiły na rozrywkę, choć nie wszyscy dostaną tak samo cenny bonus od swojego operatora.

Reklama

Bonus dla klientów Orange. Jak odebrać?

Klienci tej sieci już od blisko roku mogą co tydzień odbierać prezenty od swojego operatora w ramach cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange”. W tym tygodniu czeka na nich Video Pass za darmo na aż dwa miesiące.

źródło: GSMOnline

Regularna cena Video Passa to 20 złotych za miesiąc, co oznacza, że w kieszeni klientów zostaje aż 40 złotych. Aby odebrać ten cenny bonus, należy zalogować się do aplikacji Mój Orange i odnaleźć go w zakładce „Dla Ciebie”. Jest na to jeszcze kilka dni, ponieważ dopiero w przyszłą środę pojawi się kolejny prezent.

Dzięki usłudze Video Pass można oglądać wideo bez limitu danych w następujących serwisach: HBO GO (wkrótce HBO Max), Netflix, YouTube, CANAL+, TVP Sport, Player, CDA Premium, Orange TV Go, Polsat Box Go (dawn. Ipla), vod.pl, TVP VOD, Stream TVP, WP Pilot, TVP Info i TVP World (dawn. Poland In).

Akcja „Środy z Mój Orange” dedykowana jest klientom indywidualnym, którzy korzystają z mobilnych ofert na abonament lub mają wykupiony pakiet Love. Po okresie promocyjnym można bez konsekwencji wyłączyć Video Pass.

Bonus dla klientów T-Mobile. Jak odebrać?

W ramach również cotygodniowej akcji Happy Fridays klienci tej sieci mogą włączyć za darmo usługę Supernet Video DVD, która też pozwala oglądać wideo na popularnych platformach bez limitu danych internetowych – YouTube, Netflix, Prime Video, Polsat Box Go, Player, vod.pl, Filmy Google Play, Chili, TVP VOD, TVP SPORT HD, Stream TVP, TVP INFO, Wyborcza.pl, WP pilot, TVP World (dawn. Poland In), TikTok, Twitch i HBO GO (wkrótce HBO Max).

Usługę można uruchomić od 11 lutego do 15 lutego 2022 roku poprzez aplikację Mój T-Mobile (dostępna w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store). Pakiet Supernet Video DVD zostanie uruchomiony w ciągu 72 godzin od przyjęcia zlecenia i będzie ważny przez 5 dni kalendarzowych.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci abonamentowi (taryfa T), jak i użytkownicy oferty MIX (Frii MIX) oraz na karte (GO! Frii). Regularna cena usługi Supernet Video DVD to 5 złotych za miesiąc lub 30 dni.