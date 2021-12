Xiaomi ujawniło tajemnice Xiaomi 12 jeszcze przed premierą!

Przez wiele tygodni, kiedy pojawiały się nieoficjalne informacje, Xiaomi milczało jak grób. Wystarczyło jednak tylko, że oficjalnie zapowiedziało rychłą premierę Xiaomi 12 i natychmiast rozwiązało worek ze szczegółami na temat swojego najnowszego flagowca. Tym nas już nie zaskoczy.

Reklama

Tym Xiaomi 12 już Was nie zaskoczy

To standardowa procedura – większość producentów, w tym niemal wszyscy z chińskim rodowodem, jeszcze przed oficjalną premierą nowych smartfonów zdradza kilka szczegółów na ich temat. W tym przypadku jest to szczególnie interesujące, ponieważ mówimy o jednym z najbardziej oczekiwanych flagowców na rynku.

Producent oficjalnie zapowiedział, że 28 grudnia 2021 roku zadebiutują dwa modele – Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro. Oba zostaną wyposażone w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Co więcej, firma opublikowała rozległy artykuł, w którym omawia kwestię wydajności nadchodzących flagowców.

Reklama

Możemy przeczytać w nim na przykład, że dzięki wykorzystaniu 4-nm litografii Samsunga wydajność CPU wzrosła o 20%, a pobór energii zmniejszył o 30%. Ponadto po raz pierwszy wykorzystano architekturę ARMv9 oraz trzy klastry rdzeni: Cortex-X2 3,0 GHz + 3x Cortex-A710 2,5 GHz + 4x Cortex-A510 1,8 GHz.







źródło: Xiaomi

Z przeprowadzonych przez Xiaomi Lab testów wynika, że szczytowa wydajność rdzenia Cortex-X2 wzrosła o 16% względem Cortex-X1 w Snapdragonie 888. Z kolei wydajność rdzeni Cortex-A710 zwiększyła się o 11% w porównaniu do Cortex-A78, a rdzeni Cortex-A510 aż o 34% względem Cortex-A55. We wszystkich przypadkach odnotowano też wyższą wydajność energetyczną, tj. lepszy współczynnik poboru energii do wydajności.

Zastosowanie platformy mobilnej Snapdragon 8 Gen 1 zapewni również znacznie lepsze doznania podczas grania dzięki nowemu Adreno GPU. Grafika renderowana jest szybciej o 30% niż przez Adreno 660 w Snapdragonie 888, a jednocześnie pobór energii zmniejszył się o 25% przy takiej samej wydajności przetwarzania grafiki.

Podobnie imponująco zwiększyła się wydajność silnika sztucznej inteligencji – nawet czterokrotnie, a także szybkość pobierania danych z wykorzystaniem modemu 5G Snapdragon X65. W sieci piątej generacji download teoretycznie może osiągnąć poziom aż 10 Gbit/s, natomiast upload do 3,5 Gbit/s.

Producent zapowiedział też, że Xiaomi 12 zostanie wyposażony w wyświetlacz, który otrzymał najwyższą ocenę A+ od DisplayMate i ustanowił 15 nowych rekordów jakości ekranu. Firma zdradziła, że zapewni on m.in. wysokie ppi, 10-bitową głębię kolorów, wysoki kontrast, 16000 poziomów jasności i zostanie pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Wiadomo już też, że wyświetlacz w Xiaomi 12 będzie miał rozdzielczość 1080p. Producent nie zdecydował się na wyższą, aby zapewnić użytkownikom satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu, a ekran jest jednym z najbardziej prądożernych podzespołów i przy okazji również kosztownych. Niska rozdzielczość zostanie jednak wynagrodzona wysoką jakością i topowymi parametrami.

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się także, że Xiaomi 12 zaoferuje ekran o przekątnej 6,28 cala i smartfon będzie miał szerokość 69,9 mm, podczas gdy iPhone 13 z 6,1-calowym wyświetlaczem ma 71,5 mm szerokości.





źródło: Xiaomi Weibo

Producent zapowiedział też, że Xiaomi 12 nie będzie miał problemu z uchwyceniem szybko poruszających się obiektów – dział badań i rozwoju opracowywał tę technologię przez dwa lata. Nosi ona nazwę „Xiaomi Image Brain”.

Ponadto dowiedzieliśmy się również, że smartfon zostanie wyposażony w gęsto upakowaną płytę główną (ma to być najmniejsza i najbardziej skondensowana płyta główna w smartfonie z modemem 5G) i wydajny system rozpraszania ciepła, wykorzystujący m.in. komorę parową o powierzchni 2600 mm2, a także „szybko ładującą się baterię o najwyższej gęstości”.

Oficjalna premiera (w Chinach) już za kilka dni – 28 grudnia 2021 roku.