Oto pierwsza przeglądarka dla samochodów z systemem AA

Co za czasy w branży samochodowej. Kiedyś za wzór nowości i postępu służyło wprowadzenie poduszek powietrznych czy systemu ABS. Dziś takim krokiem naprzód jest przeglądarka dedykowana samochodom osobowym z systemem Android Automotive.

Vivaldi to pierwsza przeglądarka internetowa dla samochodów z systemem Android Automotive

Dla niekojarzących nazwy – Vivaldi to projekt tworzony i rozwijany przez byłego prezesa Opery, Jon Stephensona von Tetzchnera. Pierwsza stabilna wersja przeglądarki powstała ponad 5 lat temu. W porównaniu do innych programów, takich jak Firefox czy Chrome, jest bardzo młodym tworem. We wrześniu 2021 roku firma poinformowała o osiągnięciu liczby 2,1 mln aktywnych użytkowników.





Źródło: Vivaldi

Dziś na oficjalnej stronie Vivaldi ogłoszono, że firma udostępniła do pobrania pierwszą przeglądarkę na Android Automotive, czyli system przygotowany z myślą o samochodach. Osobami, które przetrą szlaki i przetestują program są posiadacze aut marki Polestar – szwedzkiego producenta samochodów elektrycznych, powstałego we współpracy Volvo Cars z Geely Holding. Chodzi konkretnie o właścicieli modelu Polestar 2.

Jesteśmy dumni pokazując naszą przeglądarkę internetową dla samochodów po raz pierwszy, zwłaszcza z taką marką jak Polestar. Nasze ambicje dotyczące technologii i zrównoważonego rozwoju się ze sobą pokrywają. Cenimy przejrzystość, prywatność oraz odpowiedzialną innowację […]. Tak jak Polestar, jesteśmy marką rzucającą wyzwanie i podchodzimy do projektowania w sposób skandynawski, oparty na zaufaniu i słuchaniu naszych użytkowników. Jon Stephenson von Tetzchner, prezes Vivaldi

Aplikacja oferuje wszystkie funkcjonalności, jakie kojarzymy z tradycyjnej wersji przeglądarki – korzystanie z zakładek, możliwość streamowania, zakupy w sieci oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Samochodowy Vivaldi to także wbudowana blokada reklam, narzędzie do tłumaczenia i sporządzania notatek oraz ochrona przed śledzeniem i funkcja zaszyfrowanej synchronizacji.



Źródło: Vivaldi

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w trakcie korzystania z przeglądarki, właściciele samochodu mogą korzystać z niej tylko podczas postoju. Kiedy samochód rusza, streamowana jest wyłącznie treść audio. Mogą pojawić się również dodatkowe ograniczenia, np. blokada pobierania plików. Jeżeli chodzi o prywatność – przeglądarka nie przechowuje prywatnych danych przeglądania. Podczas logowania się na konto Vivaldi, dane z przeglądarki mogą być wymieniane pomiędzy innymi urządzeniami podpiętymi do tego samego konta i nie są przekazywane Polestarowi.

Przeglądarka jest dostępna dla samochodów Polestar 2 na wszystkich rynkach Europy, Północnej Ameryki oraz Azji i Pacyfiku. Wersja na system Android Automotive będzie otrzymywać regularne aktualizacje wraz z innymi wspieranymi platformami (Windows, macOS, Linux i Android).

W przyszłości zapewne możemy spodziewać się tego, że pozostali gracze na rynku przeglądarek internetowych w walce o nowopowstający segment również wydadzą „samochodowe” wersje swoich programów. Oby wszyscy podeszli do prywatności i bezpieczeństwa równie skrupulatnie, co Vivaldi.