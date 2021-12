To dlatego nie możemy mieć fajnych rzeczy. Aukcja 5G opóźniona – znowu

Nie ma szans na to, żeby projekt ustawy potrzebnej do uruchomienia aukcji 5G trafił w tym roku na posiedzenie Rady Ministrów. W kwietniu miną dwa lata, odkąd zawieszono działania zmierzające do rozdysponowania operatorom nowych pasm częstotliwości.

Aukcja 5G odwleka się w nieskończoność

Operatorzy czekają już wieczność, by Urząd Komunikacji Elektronicznej wydzielił im częstotliwości należące do tak zwanego pasma C, umożliwiającego udostępnianie znacznie szybszego internetu w technologii 5G (w Polsce C-band dla operatorów to częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, 4 bloki po 80 MHz). Kiedy rok temu UKE ogłaszało plan działania na kolejne miesiące, wydawało się, że aukcja 5G dojdzie do skutku jeszcze przed aktualnym sezonem świątecznym. Niestety, nie udało się.

Machina związana z aukcją 5G ruszy dopiero, gdy resort cyfryzacji da jej zielone światło. A nie stanie się to, dopóki nie zostaną uchwalone dodatkowe zasady, współdziałające z przepisami ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ministerstwo nie jest jednak zgodne co do tego, które z poprawek do projektu ustawy przyjąć, a które nie. Komitet Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych nie kwapi się do tego, by szybko zająć się sprawą.

Wszystko to powoduje nakładające się na siebie opóźnienia. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Rada Ministrów przyjrzy się nowelizacji KSC najwcześniej w styczniu 2022 roku, a i to jest dość optymistyczna wersja wydarzeń.

Jak poinformował rzecznik prasowy UKE, Witold Tomaszewski, urząd już od miesięcy czeka na ruch Rady Ministrów i Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego, kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy ostateczna wersja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa zostanie zatwierdzona, będzie można myśleć o ustalaniu daty rozpoczęcia procedury aukcyjnej.

I dopiero wtedy zyskamy nadzieję na „prawdziwe” 5G w Polsce. Jak widać, na razie wszystko idzie bardzo niemrawo. Być może 2022 rok przyniesie wyczekiwane zmiany.