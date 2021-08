Xiaomi powodzi się nadspodziewanie dobrze

Każda firma ma z góry określone oczekiwania, lecz nie zawsze jest w stanie zrealizować założenia. Ostatnie miesiące są jednak bardzo udane dla Xiaomi. Chiński gigant przyznał, że wiodło mu się nadspodziewanie dobrze i ma się czym pochwalić.

Wyniki finansowe Xiaomi za drugi kwartał 2021 roku okazały się nadspodziewanie dobre

Producent poinformował, że w drugim kwartale 2021 roku jego całkowite przychody wyniosły 87,8 mld juanów i były o 64% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Z kolei skorygowany zysk netto zamknął się w kwocie 6,3 mld juanów i w jego przypadku mamy do czynienia ze wzrostem aż o 87,4% rok do roku. Co więcej, firma podkreśla, że zarówno kwartalne przychody, jak i zysk netto były rekordowe w całej historii przedsiębiorstwa.

Jednocześnie producent podał też wyniki finansowe za całe pierwsze półrocze 2021 roku i również w ich przypadku ma się czym chwalić, ponieważ przychody za okres od stycznia do czerwca wyniosły 164,7 mld juanów, a skorygowany zysk netto 29,3 mld juanów. Ponownie widać tu ogromne wzrosty względem pierwszej połowy 2020 roku – o odpowiednio 59,5% i oszałamiające 118,4%.

źródło: Xiaomi

Oczywiście Xiaomi nie omieszkało przy okazji publikacji najnowszych wyników finansowych przypomnieć, że w drugim kwartale 2021 roku było drugim największym dostawcą smartfonów na świecie – w ciągu trzech miesięcy dostarczyło na globalny rynek 52,9 mln sztuk. Przychody z ich sprzedaży w tym okresie wyniosły 59,1 mld juanów (wzrost o 86,8% rok do roku).

Jednocześnie firma odnotowała w pierwszej połowie 2021 roku wzrost dostaw modeli w cenie detalicznej równej lub wyższej niż 3000 juanów (w Chinach kontynentalnych) i 300 euro (na rynkach zagranicznych) – z 10 mln do 12 mln względem pierwszej połowy 2020 roku.

Ponadto Xiaomi pochwaliło się, że na dzień 30 kwietnia 2021 roku skumulowana globalna sprzedaż serii Redmi Note przekroczyła 200 mln sztuk.

Na świetne wyniki finansowe chińskiego producenta złożyły się również solidne dostawy telewizorów marki – w drugim kwartale 2021 roku firma dostarczyła na globalny rynek ponad 2,5 mln sztuk. Co więcej, według All View Cloud, już od 10 kwartałów jej telewizory cieszą się w Chinach największą popularnością wśród klientów.

Producent poinformował też, że w drugim kwartale 2021 roku wydał 3,1 mld na badania i rozwój (R&D), czyli aż o 56,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.