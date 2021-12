Znamy datę premiery superflagowca realme GT 2 Pro. Wygląda świetnie!

realme już na sam początek 2022 roku przygotowało prawdziwą petardę. Poznaliśmy datę premiery najambitniejszego urządzenia tej firmy – superflagowca realme GT 2 Pro.

Pierwszy smartfon z serii GT w 2022 roku

realme zamierza dotrzeć do najbardziej wymagających klientów. Dlatego firma opracowała smartfon, który nie tylko zapewni topową specyfikację i doskonały aparat, ale także bezbłędny design. Na teki sprzęt zanosi się realme GT 2 Pro. Wygląda znakomicie.

By stworzyć tak dobry projekt, realme po raz kolejny zaprosiło do współpracy mistrza przemysłowego wzornictwa, Naoto Fukusawę. Bezpośrednią inspiracją dla obudowy urządzenia wykonanej z bio-polimeru jest papierowa kartka – czysta, naturalna i nadająca się do ponownego przetworzenia. Okej, jestem w stanie kupić takie tłumaczenie.

Osobiście bardzo podobają mi się smartfony w wersjach z jasną obudową. Tutaj mamy do tego jeszcze przyjemną fakturę na pleckach urządzenia. Ciekawe, czy realme rzeczywiście zrezygnowało z wyraźnego garba na obiektywy smartfonów, czy też będą one znakiem rozpoznawczym jednej z wersji GT 2? Trudno powiedzieć.

Co ze specyfikacją?

realme oficjalnie potwierdza, że relame GT 2 Pro będzie napędzany przez procesor Snapdragon 8 Gen 1 – najnowszy i najwydajniejszy układ SoC w ofercie koncernu Qualcomm.

Oprócz tego mamy spodziewać się modułu fotograficznego z wysokiej półki, wyposażonego między innymi w szerokokątny obiektyw z szerokim polem widzenia – aż 150°.

Jak już do tego czasu mogliśmy dowiedzieć się z poprzednich zapowiedzi, smartfon będzie też oferował niezwykle zaawansowane możliwości komunikacyjne, dzięki wykorzystaniu 12 dookolnych anten sieci komórkowej (HyperSmart) oraz integracji w urządzeniu wzmacniacza sygnału Wi-Fi oraz nowej generacji modułu NFC. Te dodatkowe zdolności z pewnością przydadzą się na przykład podczas zakupów bezgotówkowych – odległość, na jakiej smartfon obsługuje komunikację NFC, wzrosła o 20%.

realme planuje zaprezentować realme GT 2 Pro już 4 stycznia. Do tego czasu mamy jeszcze około dwa tygodnie. Szybko zleci!