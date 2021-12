Gracze PlayStation sami wybrali gry roku – oto wyniki!

PlayStation Blog pozazdrościło The Game Awards, organizując własne głosowanie na najlepsze gry, ich bohaterów, a także odpowiedzialne za nie studia. Czy to także okazał się kolejny konkurs popularności? Przekonamy się, analizując wyniki głosowania.

Reklama

Najlepsi z najlepszych – według PlayStation

PlayStation uwielbia sprawiać, że ich gracze czują się elitarni. Oczywiście wtedy, kiedy jest to wygodne dla marketingu. Trudno więc nazwać głosowanie na Gry Roku 2021 uczciwym, gdy w ogóle nie bierze się pod uwagę konkurencję w postaci Microsoftu oraz ekskluzywnych gier na platformę Xbox. Pomijając jednak oczywistości, sprawdźmy listę laureatów!

Tytuł nagrody Platyna (1. miejsce) Złoto (2. miejsce) Srebro (3. miejsce) Brąz (4. miejsce) Najlepsza nowa postać w grach Lady Dimitrescu | Resident Evil Village Rivet | Ratchet & Clank: Rift Apart Tenzo | Ghost of Tsushima Director’s Cut Alex Chen | Life is Strange: True Colors Najlepsza opowieść Resident Evil Village Life is Strange: True Colors Marvel’s Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart Najlepszy kierunek artystyczny Ratchet & Clank: Rift Apart Little Nightmares II It Takes Two Hades Najlepsza ścieżka dźwiękowa Marvel’s Guardians of the Galaxy Ghost of Tsushima: Wyspa Iki Final Fantasy VII Remake Intergrade Nier Replicant ver. 1.22474487139 Najlepsza gra wieloosobowa It Takes Two Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042 Final Fantasy XIV: Endwalker Najlepsza gra sportowa FIFA 22 Hot Wheels Unleashed Riders Republic NBA 2K22 Najlepsze ułatwienia dostępu Ghost of Tsushima Director’s Cut Ratchet & Clank: Rift Apart Far Cry 6 Marvel’s Guardians of the Galaxy Najlepsze wykorzystanie kontrolera Dual Sense Ratchet & Clank: Rift Apart Ghost of Tsushima Directors Cut Returnal Resident Evil Village Najlepszy pokaz graficznych możliwości sprzętu Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Far Cry 6 Kena: Bridge of Spirits Najlepsza re-edycja Ghost of Tsushima Director’s Cut Final Fantasy VII Remake Intergrade Mass Effect Legendary Edition Nier Replicant ver. 1.22474487139 Niezależna gra roku Kena: Bridge of Spirits Hades Doki Doki Literature Club Plus! Disco Elysium – The Final Cut Gra roku na PlayStation VR Hitman 3 Doom 3 VR Edition Sniper Elite VR I Expect You To Die 2 Gra roku na PlayStation 4 Resident Evil Village It Takes Two Marvel’s Guardians of the Galaxy Far Cry 6 Gra roku na PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Returnal Marvel’s Guardians of the Galaxy Studio roku Insomniac Games Square Enix Capcom Bandai Namco Najbardziej oczekiwana gra w branży Marvel’s Spider-Man 2 Elden Ring Horizon Forbidden West Hogwart’s Legacy

Ekskluzywne wyróżnienia

Dzięki powyższej tabelce, widać wyraźnie co się obecnie dzieje w PlayStation. Insomniac Games to obecnie największy koń pociągowy całej platformy, który produkuje niesamowite hity. Już na początku generacji dostaliśmy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a w tym roku wpadło Ratchet & Clank: Rift Apart, które dostało najwięcej wyróżnień od graczy Sony – gratulujemy!

Reklama

Ratchet & Clank: Rift Apart to zdecydowanie największa premiera od PlayStation w mijającym roku

Sporą obecność zaznaczyło w rankingu także Resident Evil: Village, tak jak zresztą na The Game Awards 2021. Nic w tym dziwnego! Lady Dimitrescu wdarła się do głównego nurtu, interesując produkcją Capcom nawet tych graczy, którzy z serią nie mieli wiele do czynienia. Cieszą także wyróżnienia dla Kena: Bridge of Spirits oraz Hades. Swoją drogą, trudno produkcję od Ember Lab nazwać pełnym indykiem, gdy ma się tak ogromne wsparcie od Sony. Wiele można jej jednak wybaczyć, bo to ciągle wspaniała gra.