Nowość w ChatGPT sprawia, że cała prawda wychodzi na jaw

W ChatGPT pojawiła się nowość, przez którą cała prawda o używaniu sztucznej inteligencji wyjdzie na jaw.

Z tą funkcją cała prawda o korzystaniu z ChatGPT ujrzy światło dzienne

OpenAI zaanonsowało nową funkcję w swoim bocie sztucznej inteligencji, a jest nią Your Year with ChatGPT, czyli po prostu Twój rok z ChatGPT. W praktyce to spersonalizowane podsumowanie 2025 roku. Narzędzie ma pokazać użytkownikowi, w jaki sposób korzystał z modeli AI w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Podsumowanie ChatGPT ma przedstawić najważniejsze tematy rozmów prowadzonych z botem, a także zaprezentować statystyki korzystania z jego usług w 2025 roku.

Jak donoszą źródła, bot przekaże m.in.:

datę najbardziej intensywnego czatowania,

liczbę czatów ogółem,

wysłane wiadomości,

styl czatu oparty na nawykach pisania,

sposób, w jaki bot jest najczęściej wykorzystywany.

Ponadto narzędzie wygeneruje spersonalizowany wiersz, obraz pikselowy, „nagrodę” na 2025 rok (odznakę najlepiej określającą sposób korzystania z AI) oraz prognozy na przyszły rok.

Podsumowanie 2025 w ChatGPT – dostępność

Co ważne, OpenAI w komunikacie podkreśla, że funkcja jest wdrażana stopniowo. W momencie premiery kierowana jest do anglojęzycznych użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii. Mogą z niej korzystać zarówno subskrybenci planu Plus i Pro, jak i osoby używające bezpłatnej wersji (Free).

Aby sztuczna inteligencja mogła wygenerować podsumowanie, konieczne jest posiadanie włączonej opcji gromadzenia historii czatu. Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz włączoną tę opcję, należy otworzyć ChatGPT (w przeglądarce i aplikacji), kliknąć w znaczek z inicjałami (lewy dolny róg), wybrać zakładkę Pamięć, a następnie opcję Zarządzaj.

Jeśli nowa funkcja zostanie udostępniona w Europie i masz włączoną opcję Pamięci wystarczy, że prześlesz do bota polecenie Pokaż mi mój rok z ChatGPT. Narzędzie AI wygeneruje pełne podsumowanie 2025 roku, podobne do: