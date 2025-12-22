Takich słuchawek jeszcze nie było. Wyręczą Cię w żmudnej czynności

Znany chiński producent smartwatchy zaanonsował nowe słuchawki douszne z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Mają wyręczać użytkownika w żmudnych czynnościach.

To pierwsze takie słuchawki na świecie

Na początku grudnia 2025 roku na łamach Tabletowo wspominaliśmy, że producent dobrych smartwatchy zwija interes, a produkcja zegarków TicWatch w obecnej formie mogła zostać zakończona. Firma Mobvoi podkreśliła, że nie ma nic nowego do ogłoszenia, a istniejące produkty otrzymają podstawowe wsparcie. Mimo to nadal trudni się tworzeniem nowoczesnej elektroniki, a to jeden z dowodów.

Na platformie crowdfundingowej Kickstarter pojawiły się słuchawki douszne, które wyręczą Cię w tworzeniu notatek – według producenta to pierwsze takie słuchawki na świecie. TicNote Pods wyposażono we wbudowany moduł eSIM 4G, co sprawia, że akcesorium jest niezależne od innych urządzeń. Nie jest też konieczne ręczne przesyłanie danych, gdyż całość synchronizowana i przetwarzana jest automatycznie w tle i w czasie rzeczywistym. Co ważne, słuchawki mogą pełnić funkcję dyktafonu nawet przez 5 godzin.

Słuchawki TicNote Pods (źródło: Kickstarter)

Słuchawki TicNote Pods – do czego mogą Ci się przydać?

Użytkownicy TicNote Pods mogą nie tylko odtwarzać muzykę czy odbierać połączenia, ale też ułatwić codzienne czynności prywatne i zawodowe, a wszystko to bez konieczności łączenia ze smartfonem. Za pomocą systemu Shadow AI słuchawki oferują funkcje nagrywania, synchronizowania, przeprowadzania transkrypcji i tłumaczenia rozmów. Słuchawki zajmą się rejestrowaniem rozmów, przeprowadzaniem spotkań online, rozmów Zoom i telefonicznych, a także wywiadów czy wykładów.

Jak twierdzi Gizmochina, sprzęt dostosowany jest do potrzeb specjalistów wielu dziedzin, gdyż narzędzia sztucznej inteligencji oferują profesjonalne formaty podsumowań wraz ze zrozumieniem terminologii branżowej. Ponadto modele AI „uczą się” i z czasem mają stać się coraz bardziej użyteczne dla danego użytkownika. Spory potencjał oferuje również samo etui ładujące, które może nagrywać rozmowę – wystarczy położyć je na stole.

Mobvoi TicNote Pods są dostępne w serwisie Kickstarter w pakietach z wysyłką również do Polski. Koszt w ramach najniższego finansowania Super Early Bird startuje od 199 dolarów (~715 złotych). Pakiet ten obejmuje słuchawki, 3-letni abonament 4G i 600 minut miesięcznej transkrypcji. Dostawa planowana jest na styczeń 2026 roku.