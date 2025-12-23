W Europie pojawił się nowy smartfon. Brat tego, na który czekamy

Nadal czekamy na premierę smartfonów Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro na Starym Kontynencie. Tymczasem bez żadnej zapowiedzi w europejskich sklepach internetowych zaczął pojawiać się ich uboższy brat, Oppo Reno 15 FS 5G. Spójrzmy więc na to, co ma do zaoferowania.

Oppo Reno 15 FS 5G – dwie fajne zmiany, a poza tym nuda

Podobnie jak Oppo Reno 14 FS 5G… i Oppo Reno 13 FS 5G… i Oppo Reno 12 FS 5G, smartfon Oppo Reno 15 FS 5G został wyposażony w niezbyt imponujący procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, co pozwala oczekiwać dobrej płynności działania w codziennych zadaniach, ale niewiele ponadto. Towarzystwa dotrzymuje mu 8 GB RAM typu LPDDR4X oraz 512 GB pamięci masowej.

Spośród bebechów najbardziej podobać może się akumulator. Nie dość, że cechuje się dużą pojemnością (6500 mAh), to jeszcze obsługuje szybkie ładowanie z mocą 80 W i nie schodzi z kondycją poniżej 80% przez 1600 cykli.

Spójrzmy tymczasem na sekcję fotograficzną. Z tyłu zainstalowano główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątną jednostkę 8 Mpix (f/2.2) oraz wspomagające oczko 2 Mpix (f/2.4), najpewniej do makro lub pomiaru głębi. Na froncie znajduje się zaś aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.1) i szerokim, bo 100-stopniowym kącie widzenia.

Oppo Reno 15 FS 5G (źródło: epto)

Do wyświetlania obrazu służy 6,57-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to użytkownicy otrzymają do dyspozycji 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Całość wieńczy konstrukcja o wymiarach 158,2×74,9×8,14 mm, pyło- i wodoszczelna w klasie IP68. Waga wynosi 189 gramów.

Specyfikacja Oppo Reno 15 FS 5G vs Oppo Reno 14 FS 5G, Oppo Reno 15c 5G – porównanie

Spójrzmy sobie teraz na to, jak Oppo Reno 15 FS 5G wypada w porównaniu do poprzednika oraz niedawno zaprezentowanego modelu Oppo Reno 15c, którego specyfikacja prawdopodobnie odpowiadać będzie globalnej wersji Oppo Reno 15 (bez żadnych dopisków):

Oppo Reno 14 FS 5G Oppo Reno 15 FS 5G Oppo Reno 15c Wyświetlacz 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz 6,57 cala,

AMOLED,

2372×1080 pikseli,

120 Hz 6,59 cala,

AMOLED,

2760×1256 pikseli,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

(4 nm; 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

(4 nm; do 2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

(4 nm; do 2,8 GHz) Pamięć 12 GB RAM (LPDDR4X),

do 512 GB na pliki 8 GB RAM (LPDDR4X),

do 512 GB na pliki 12 GB RAM (LPDDR5X),

do 512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – wspomagający 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – wspomagający 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw 3,5x Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.1) 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 45 W 6500 mAh,

ładowanie do 80 W 6500 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary 158,1×75×7,74 mm 158,2×74,9×8,14 mm 158×74,9×7,77 mm Waga 180 gramów 189 gramów 197 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 IP68 / IP69

Jak zatem widać, względem poprzednika trudno doszukiwać się rewolucji, choć zmiany w obrębie akumulatora i przedniego aparatu są warte odnotowania. W porównaniu do (prawdopodobnie) modelu podstawowego zaś mamy do czynienia z ekranem o nieco gorszych parametrach, wolniejszym procesorem i pamięcią oraz trochę mniej szczelną konstrukcją.

O ostatecznej atrakcyjności świadczyć będzie, rzecz jasna, cena. Póki co w sklepach widnieje 459,90 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~1940 złotych. Jak za taką specyfikację, to trochę drogo, ale z opinią wstrzymam się do momentu uzyskania oficjalnych informacji.