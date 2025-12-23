Nowe telewizory na polskim rynku. Każdy znajdzie coś dla siebie

W polskich sklepach pojawiły się dwie nowe serie telewizorów Smart TV znanej japońskiej marki. Każdy znajdzie coś dla siebie, i to w przystępnej cenie.

Do oferty marki JVC dołączają nowe tanie telewizory 4K LED i QLED. Wszystkie zostały oparte na systemie Google TV, dzięki czemu platformy streamingowe są łatwo dostępne bez konieczności kupowania przystawek multimedialnych czy sticków. Ponadto każdy debiutujący w Polsce telewizor japońskiej marki oferuje technologie Dolby Vision i Dolby Atmos, a także systemy łączności, w tym Wi-Fi, Bluetooth czy tuner DVB-T2/C/S2.

JVC wprowadza na polski rynek dwie serie telewizorów

Pierwsza z najnowszych serii to JVC VG7500, a producent nazywa ją uniwersalną serią LED 4K. Telewizory dostępne są w wersjach 43-, 50-, 55- oraz 65-calowej. Wśród funkcji znajduje się wsparcie dla Dolby Vision, HDR10 i HLG, a także technologia MEMC, która upłynnia sceny i redukuje rozmazany obraz. Ponadto nowe modele oferują HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HBBTV 2.0.2 oraz opcję nagrywania programów telewizyjnych PVR Ready.

JVC VG7500 (źródło: JVC)

Z kolei druga seria to JVC VGQ750P z ekranem wykonanym w technologii Quantum Dot. Jak deklaruje producent, dzięki niej przestrzeń barwowa (WCG) jest rozszerzona, a wyświetlane kolory są bardziej naturalne w filmach i żywsze podczas gier czy oglądania sportu. Japończycy zastosowali w tej serii Dolby Vision i HDR10, co ma sprawiać, że obraz jest głębszy i bardziej dynamiczny.

Z kolei dla graczy przydatnym dodatkiem będzie tryb ALLM, odpowiedzialny za automatyczną redukcję opóźnień w trybie gier. W serii JVC VGQ750P na uwagę zasługuje także podstawa z funkcją obracania. Sprzęt sprzedawany jest obecnie w rozmiarze 65-calowym, jednak w 2026 roku na polskim rynku mają zadebiutować też wersje 43-, 50- i 55-calowa.

JVC VGQ750P (źródło: JVC)

Nowe telewizory JVC VG7500 i JVC VGQ750P – ceny w Polsce

Przybliżone ceny najnowszych telewizorów japońskiej marki prezentują się następująco:

43-calowy JVC VG7500 (43VG7500) – 1200 złotych,

50-calowy JVC VG7500 (50VG7500) – 1500 złotych,

55-calowy JVC VG7500 (55VG7500) – 1600 złotych,

65-calowy JVC VG7500 (65VG7500) – 2100 złotych,

65-calowy JVC VGQ750P – 2400 złotych (przeceniony z 3200 złotych).