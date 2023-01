Twisto wypowiada umowy klientom w Polsce! Czy fintech wycofuje się z Polski?

Klienci Twisto w Polsce otrzymują powiadomienia z aplikacji o przesłanej wiadomości e-mail, która zawiera bardzo ważną informację dla osób korzystających z usług czeskiego fintechu. Niestety, nie jest to dobra wiadomość.

Początki Twisto w Polsce były wspaniałe. Potem było już gorzej

Twisto wystartowało w Polsce 21 października 2019 roku, czyli ponad dwa lata temu. Początkowo było o nim bardzo głośno, m.in. dlatego, że regularnie wprowadzano kolejne nowości, jak cashback za zakupy, wsparcie dla Google Pay i Apple Pay oraz możliwość rozłożenia płatności za zakup na 12 rat lub trzy 0%, a także przelania pieniędzy z limitu na dowolne konto bankowe.

Nie można zatem powiedzieć, że oferta czeskiego fintechu nie jest atrakcyjna. Jak najbardziej jest, aczkolwiek – obiektywnie – przegrał on z Revolutem, który także wszedł w segment kredytów. Widać to po liczbie użytkowników – co prawda Twisto nie podaje, ile ich ma obecnie (w maju 2020 roku informowało o ponad 70 tysiącach), ale na pewno nie dobiło do 2 mln jak Revolut.

Na popularność czeskiego fintechu mogły wpłynąć zmiany w cennikach – w lipcu 2020 roku poinformowano o wprowadzeniu dwóch planów: Online i Space. Ten pierwszy był darmowy i dla wielu osób z pewnością w zupełności wystarczający, bo w przeciwieństwie do płatnego planu Space za 9,99 złotych miesięcznie nie zapewniał jedynie dostępu do fizycznej karty (a przez to Google Pay i Apple Pay) oraz funkcji Split, a także „najlepszego kursu wymiany”.

Pod koniec października 2022 roku Twisto ogłosiło kolejną zmianę cennika od 1 stycznia 2023 roku, która była niczym trzęsienie ziemi, ponieważ cena planu Online wzrosła z 0 złotych do 9,99 złotych, a Space z 9,99 złotych do 19,99 złotych. Jednocześnie pojawił się nowy, darmowy plan Start, umożliwiający zakupy w sklepach partnerskich, przesunięcie płatności i płatność w ratach.

Mimo że lista sklepów partnerskich Twisto jest baaardzo długa, to zmiana cennika od 1 stycznia 2023 roku mogła sprawić, że wiele osób całkowicie przestała korzystać z usług czeskiego fintechu. W tym ja – a robiłem to (mniej lub bardziej regularnie i intensywnie) od lutego 2020 roku, czyli trzech lat. Zastanawiałem się nawet, czy nie wypowiedzieć umowy, skoro przestałem korzystać – okazuje się, że Twisto podjęło decyzję za mnie.

Twisto wypowiada umowy klientom w Polsce

Przyznam, że każda wiadomość od Twisto wywołuje u mnie uczucie niepokoju, ponieważ już nieraz mnie niemiło zaskoczyło. Informację o ostatnich zmianach w cennikach poprzedziła wiadomość, że straciłem możliwości korzystania z Twisto Cash i utworzenia jednorazowej karty ratalnej. I choć i tak z tego nie korzystałem, to nie udało mi się dowiedzieć, dlaczego nie znalazłem się w gronie „wybranych” klientów, mających dostęp do tych funkcji.

Dziś kropkę nad „i” postawiła wiadomość o wypowiedzeniu mi umowy i dezaktywacji mojego konta w dniu 1 kwietnia 2023 roku. Tutaj warto zauważyć, że Twisto jak najbardziej ma możliwość wypowiedzenia umowy klientom, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym przypadku jako powód podano aktualną sytuację makroekonomiczną, wysokie stopy procentowe i inflację.

Czy Twisto wycofuje się z Polski?

Nie ukrywam, że wiadomość ta mnie zaskoczyła i jednocześnie zainteresowała, ponieważ nie sprecyzowano w niej, czy jestem jedyną osobą, której wypowiedziano umowę, czy nie powiedziano wprost, że Twisto wycofuje się z Polski. Niezwłocznie skontaktowałem się z infolinią pod numerem 222630210, na której otrzymałem informację, że podobną informację otrzymało kilka procent klientów, ale nie ma mowy o wycofaniu się z Polski.

Zapytałem też, czy wypowiedziano mi umowę dlatego, że mam aktywny plan Start za 0 złotych, lecz otrzymałem odpowiedź, że kryterium wyboru nie jest używany plan. Nie poznałem jednak kryteriów, ale niewykluczone, że Twisto rezygnuje ze współpracy z niedochodowymi klientami, tj. takimi, którzy spłacają swoje zobowiązania w terminie i nie rozkładają płatności na raty, więc nie generują żadnego zysku.

Jeśli zatem macie konto Twisto, to koniecznie sprawdźcie swoją skrzynkę mejlową.