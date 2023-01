Tanie oglądanie? Chętni na Netflixa z reklamami w Polsce będą musieli poczekać

Ratując się przed odpływem klientów i rosnącymi kosztami utrzymania platformy, Netflix wprowadził pod koniec zeszłego roku tańszy pakiet z reklamami w 12 krajach na całym świecie. Czy Polska dołączy do nich w najbliższym czasie?

Plan reklamowy

Wśród dwunastu krajów, gdzie od listopada 2022 roku oprócz oglądania „Wiedźmina” i „Na Zachodzie Bez Zmian” można raczyć się tańszymi rachunkami za abonament kosztem dodatkowych reklam, znajdują się m.in. Stany Zjednoczone, Francja, Australia, Korea Południowa, Brazylia czy Niemcy. Za zachodnią (dla nas) granicą najtańszy pakiet kosztuje 4,99 euro miesięcznie (~23,50 złotych). Cena za poprzedni najniższy wariant, Basic oraz najdroższy, Premium wynosi dla porównania kolejno 7,99 i 17,99 euro (~37,70 złotych oraz ~80 złotych), w Polsce zaś 29 i 60 złotych.

Zanim Netflix udostępni tańszy pakiet z reklamami, minie jeszcze trochę czasu. (fot. Pexels)

Wcześniej, bo we wrześniu 2022 roku, Netflix otworzył polskie biuro w Warszawie. Można by było się spodziewać, że zadaniem części pracowników będzie pozyskiwanie reklamodawców i przygotowywanie kampanii przekonującej ludzi do platformy za pomocą nowego, taniego pakietu. Jak podaje serwis Wirutalne Media, „Czerwone N” nie rozpoczęło jeszcze żadnych prezentacji ani rozmów z agencjami mediowymi, które mogłyby być odpowiedzialne za pomoc w sprzedaży czasu reklamowego w serwisie VOD.

Jak się można było domyślić, po niecałych trzech miesiącach Netflix wciąż zebrał zbyt mało danych dotyczących doświadczeń użytkowników związanych z najtańszym planem i nadal analizuje możliwości wprowadzenia pakietu z reklamami w innych krajach.

Raport Ampere Analysis podaje, że nowy plan doprowadził do 58% wzrostu średniej dziennej liczby rejestracji w okresie od 3 do 5 listopada w porównaniu do kilku dni sprzed wprowadzenia pakietu. Odkąd pojawił się Netflix z reklamami, 8% nowych użytkowników i osób zmieniających pakiet wybrało właśnie najtańszy plan z reklamami. Nowo zakładający konta stanowią wśród tej liczby 36% osób, reszta to osoby resubskrybujące Netflixa.

Netflix z reklamami na jesień, a nawet później

Wyniki z amerykańskiego rynku nie powinny nikogo dziwić. 75% użytkowników pakietu z reklamami ma pod ręką jeszcze co najmniej trzy serwisy SVOD. Wśród platform najczęściej wymieniane są Amazon Prime Video, Disney+ i Hulu. Warto dodać, że serwis Disney również oferuje w USA pakiet z reklamami w cenie 7,99 dolarów (~35 złotych).

Dzięki pakietowi z reklamami, który jest o 3 dolary tańszy tańszy niż plan podstawowy, udało się przyciągnąć więcej wrażliwych na ceny subskrybentów Netflix, którzy wcześniej zrezygnowali. Ponadto, wraz ze wzmocnieniem konkurencji, niska cena 6,99 USD sprawia, że subskrypcja wielu usług jednocześnie jest bardziej przystępna cenowo. Mayssa Jamil, analityk w Ampere Analysis

Jak sprawa ma się za to w Polsce? Jak dowiedział się wspomniany wyżej portal Wirtualne Media, Netflix z reklamami może zostać wprowadzony na polski rynek najwcześniej pod koniec 2023 roku. Opóźnienia po drodze są oczywiście całkiem możliwe, więc niewykluczone, że data zostanie przesunięta nawet na 2024 rok.

Według prognoz OMDIA, nowy pakiet może okazać się niemałym sukcesem. Od 2023 do 2027 roku liczba subskrybentów Netflixa w Polsce ma wzrosnąć z 2,1 do 2,2 mln, z czego 1,3 mln osób może przerzucić się na najtańszy plan – reszta pozostanie przy opcjach pozbawionych treści reklamowych.