Masz za dużo pieniędzy? Nowy plan Revolut jest właśnie dla Ciebie

Dobrze znany fintech Revolut ogłasza wprowadzenie nowego planu premium o nazwie Ultra. Marka podkreśla, że to luksusowy plan, który oferuje wiele unikalnych funkcji. Skierowany jest do klientów, którzy cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo i elastyczność, a także chcą mieć dostęp do najlepszych ofert i usług. Można powiedzieć: „tu jest jakby luksusowo”.

Revolut cały czas się rozwija

Revolut to brytyjski fintech, którego w zasadzie nikomu nie trzeba przedstawiać. Usługa finansowa łącząca konto bankowe z kartą debetową umożliwia wykonywanie przelewów online, wymianę walut, przechowywanie walut cyfrowych, przesyłanie pieniędzy oraz płacenie za zakupy za pomocą aplikacji mobilnej.

Revolut jest dostępny w ponad 30 krajach i oferuje bezpłatne przelewy międzynarodowe, wymianę walut, a także dostęp do ponad 150 walut. Na końcu października zeszłego roku, przy okazji wprowadzania jednej z nowych funkcji firma poinformowała, że ma w Polsce około 1,7 mln aktywnych użytkowników.

Fintech co jakiś czas wprowadza nowe funkcje, by przyciągnąć do siebie klientów. W zeszłym roku do aplikacji trafiło Pay Later, które pozwala odroczyć płatność za zakupy w dowolnym sklepie stacjonarnym lub online, który akceptuje płatności Revolut. Z kolei w zeszłym miesiącu brytyjski fintech wprowadził do swojej apki moduł, dzięki któremu każdy użytkownik może stać się inwestorem i handlować platyną oraz palladem (wcześniej można było robić to złotem i srebrem). Teraz marka zapowiada nie nową funkcję, ale nowy plan i to przeznaczony dla tych z Was, którzy mają sporo pieniędzy.

źródło: Revolut

Revolut Ultra – poczuj luksus

Revolut zapowiada premierę Ultra – nowego planu dla zamożnych klientów. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym marki: Ultra to „ekskluzywna oferta skierowana do osób ambitnych i ceniących luksusowy styl życia”. Nowy plan ma oferować więcej niż Revolut Plus, Premium i Metal.

Wśród przywilejów dostępnych w planie pojawią się cashback za zakupy w sklepach prestiżowych marek oraz benefity związane z zdrowiem, urodą i stylem życia. Klienci, którzy zapiszą się na listę oczekujących na premierę, otrzymają 5% cashbacku za zakupy w trakcie pierwszego miesiąca korzystania z planu Ultra.

Coraz liczniejsza grupa naszych klientów interesuje się produktami finansowymi, które zapewniają im większą wygodę. Ten rosnący segment rynku to osoby, które poszukują nowej definicji luksusu, takiego który jest funkcjonalny. To wysoko opłacani profesjonaliści, którzy pną się po szczeblach kariery i budują swój dochód pasywny, ale jednocześnie chcą korzystać z życia, być na bieżąco z najnowszymi trendami i podróżować minimum kilka razy w roku. Tara Massoudi – General Manager Produktów Premium w Revolut.

Nowy plan oferuje również wyjątkowe korzyści podczas podróży, takie jak bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych w ponad 1200 portach lotniczych na świecie oraz najlepsze warianty produktów inwestycyjnych Revolut, w tym handel kryptowalutami z minimalną prowizją.

Więcej szczegółów dotyczących warunków członkostwa i przywilejów Ultra pojawi się wraz z wiosenną premierą. Klienci mogą już dziś dołączyć do listy oczekujących za pomocą specjalnej strony internetowej.

Porównanie korzyści płatnych planów (źródło: Revolut)

Przypomnijmy, że obecnie użytkownicy Revolut mają do wyboru 4 plany:

Standard – bezpłatny,

Plus – 14,99 złotych miesięcznie,

Premium – 29,99 złotych miesięcznie,

Metal – 49,99 złotych miesięcznie.

Każdy z płatnych wariantów oferuje dodatkowe korzyści dla użytkowników. Można się spodziewać, że najbardziej luksusowy plan będzie jeszcze droższy, niż Metal.

Wszyscy obecni klienci Premium i Metal otrzymali zaproszenie do dołączenia do listy osób oczekujących na premierę planu Ultra, co pozwala im na wcześniejszy dostęp do oferty. Jednocześnie, każdy nowy i obecny klient Revolut może zapisać się na listę i skorzystać z powitalnego cashbacku w wysokości 5% na zakupy w pierwszym miesiącu po uruchomieniu planu Ultra.