Pół roku minęło i z usług Twisto aktywnie korzysta już 70 tysięcy klientów

Twisto weszło do Polski dość późno, w porównaniu do innych FinTechów – usługa jest dostępna dopiero od końca października 2019 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy. Czesi właśnie poinformowali, że ich oferta cieszy się dużą popularnością wśród polskich konsumentów – aktywnie korzysta z niej już 70 tysięcy klientów. Co jednak ciekawe, zainteresowanie było kilkukrotnie większe.

Twisto – liczba klientów po pół roku działalności w Polsce

Jak podaje Twisto, w ciągu pół roku od wejścia do Polski, do FinTechu aplikowało ponad ćwierć miliona klientów, czyli średnio ~140 dziennie (choć oczywiście w rzeczywistości zapewne tak to nie wyglądało, ale Czesi nie podają szczegółów na temat dynamiki aplikacji zainteresowanych).

Zainteresowanie Twisto okazało się nawet większe, niż się spodziewaliśmy. Stale pozyskujemy nowych klientów i rozwijamy ofertę. Od momentu debiutu niemal co miesiąc dodawaliśmy do aplikacji nową funkcjonalność – mówi Michal Smida, CEO i założyciel Twisto.

Większość osób zrobiła to jednak chyba głównie z ciekawości, ponieważ z tego ponad ćwierć miliona tylko 70 tysięcy to zarejestrowani, aktywni użytkownicy. Czesi dodają też, że 90% z nich korzysta z karty Twisto. Mimo wszystko to godne pogratulowania wyniki, bowiem FinTech wszedł do Polski stosunkowo późno i jest mu znacznie trudniej pozyskać nowych klientów. W naszym kraju króluje bowiem Revolut, który zagospodarował niszę i w ekspresowym tempie zdobywał nowych użytkowników.

Sam, przyznaję, już dawno temu dołączyłem do grona klientów Revoluta i przez długi czas nie mogłem się przekonać do Twisto. W końcu jednak się zdecydowałem i muszę powiedzieć, że oferta czeskiego FinTechu spełnia moje oczekiwania znacznie lepiej niż brytyjskiego, aczkolwiek mimo wszystko nie zamierzam przestać korzystać z usług tego ostatniego, ponieważ w niektórych sytuacjach jest lepszym rozwiązaniem. Raczej nie uznaję więc ich za konkurentów, bowiem mają inne strategie i z powodzeniem mogą się uzupełniać.

Twisto zauważyło też, że przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, zmienił się profil klienta. Od początku 2020 roku udział kobiet w całej bazie wzrósł z 43% do 66%. Jednocześnie od stycznia do kwietnia br. średni przyznawany limit kredytowy zwiększył się o 33%. Użytkownik usługi w Polsce ma średnio 33 lata i 820 EUR miesięcznego przychodu oraz wykonuje ~11 transakcji w miesiącu. Ponad 70% ma natomiast wykształcenie wyższe lub średnie.

Plany Twisto na najbliższą przyszłość

FinTech ostatnio zadeklarował, że do 2024 roku całkowicie zrezygnuje z wydawania plastikowych kart – mają zostać wyłącznie wirtualne w aplikacji. Już teraz natomiast klienci mogą korzystać z cashbacku i Google Pay. Jeszcze w tym roku dodana zostanie obsługa Apple Pay, a także możliwość rozłożenia większego zakupu na raty w dowolnym momencie po dokonaniu zakupu.

Źródło: informacja prasowa