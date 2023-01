Galaxy A14 4G wkrótce zawita do Europy. Jest na co czekać?

Samsung Galaxy A14 w wersji 4G ma niebawem pojawić się na rynku europejskim. Wiemy, czym będzie się różnić od wersji wyposażonej w moduł 5G. Jak bardzo różnice te są istotne i czy w ogóle warto na ten smartfon czekać?

Galaxy A14…

…jeszcze nie jest dostępny na naszym rynku. Trafił m.in. do Indii oraz Stanów Zjednoczonych w wersji 5G i była to pierwsza zapowiedź smartfona Samsunga w 2023 roku. Jednak spokojnie, nie ma co rozpaczać nad jego brakiem – ma się on bowiem pojawić na rynku europejskim w kwietniu tego roku.

Galaxy A14 5G dostępny będzie w 3 wersjach kolorystycznych (źródło: Samsung)

…w wersji LTE

Choć nie został jeszcze oficjalnie zapowiedziany, to już doszło do wycieku grafik oraz specyfikacji Samsunga Galaxy A14 4G. Możemy więc porównać sobie obie wersje, jeszcze przed ich debiutem na naszym rynku! Zacznijmy od specyfikacji Galaxy A14 4G i porównujmy ją na bieżąco z tą, którą znamy z modelu wyposażonego w moduł 5G. W obydwu przypadkach mowa o ekranie 6,6 cala w rozdzielczości Full HD+, jednak różnica pojawia się już w wartościach odświeżania. Galaxy A14 5G poszczyci się nią na poziomie 90 Hz, natomiast wersja 4G – jedynie 60 Hz.

Jeśli chodzi o pamięć wbudowaną, to w obydwu przypadkach mowa o wersjach z 4 GB lub 6 GB pamięci RAM, połączonych z 64 GB bądź 128 GB miejsca na dane. Smartfony zaoferują również slot na kartę microSD, przy pomocy której użytkownicy będą mogli rozszerzyć ilość dostępnego miejsca (nawet o 1 TB). Różnic nie ma także w przypadku pojemności akumulatora (w obu modelach po 5000 mAh) ani systemie operacyjnym (Android 13 z nakładką One UI 5.0). Aparaty główne w Galaxy A14 będą mogły pochwalić się rozdzielczością po 50 Mpix, natomiast przednie obiektywy – 13 Mpix.

Celowo na sam koniec zostawiłem rzecz najważniejszą, to jest procesor tych urządzeń. Galaxy A14 5G pracuje bowiem na autorskim układzie Exynos 1330, podczas gdy wersja 4G zaopatrzona zostanie w nieco słabszego MediaTek Helio G80.

Cena i dostępność

Samsung Galaxy A14 4G ma zostać wprowadzony do sprzedaży w Europie pod koniec marca 2023 roku. Mówi się o cenie 200 euro (równowartość ~940 złotych) na start, czyli za wersję z 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane.

Jeśli chodzi o konfigurację wyposażoną w moduł 5G, to – jak wspomniałem na początku – pojawić się ma ona w kwietniu br. Niestety będzie również droższa – za wariant z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy bowiem 229 euro (niemal 1080 złotych).