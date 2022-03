Globalna premiera Xiaomi 12 i 12 Pro. Znamy ceny poza Chinami

Seria Xiaomi 12 zadebiutowała w Chinach 28 grudnia 2022 roku i od tamtej pory sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Czy tak samo będzie również na świecie? To zależy od klientów, czy będą skorzy zapłacić tyle za najnowsze flagowce Xiaomi. Dziś bowiem poznaliśmy oficjalne ceny topowych smartfonów chińskiej marki poza Chinami.

Globalna premiera Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro. Znamy ceny poza Chinami

Xiaomi 12 będzie dostępny w trzech wersjach: 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB i 12 GB/256 GB, natomiast Xiaomi 12 Pro w dwóch: 8 GB/256 GB i 12 GB/256 GB. We wszystkich wariantach zastosowano RAM LPDDR5 i kości pamięci flash typu UFS 3.1. Ani jeden, ani drugi model nie zapewnia wsparcia dla obsługi zewnętrznych kart pamięci. W erze chmury to jednak nie jest problem, a przynajmniej dla większości użytkowników.

Nie przedłużając – oto ceny serii Xiaomi 12 poza Chinami:

Xiaomi 12 od 749 dolarów,

Xiaomi 12 Pro od 999 dolarów.

Dla przypomnienia, Xiaomi Mi 11 w momencie globalnej premiery kosztował 749 euro za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz 799 euro za wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei w Polsce za flagowy wówczas smartfon Xiaomi trzeba było zapłacić na start 3499 złotych (8 GB/128 GB) i 3699 złotych (8 GB/256 GB).

Specyfikacja Xiaomi 12

Xiaomi 12 ma 6,28-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (419 ppi), który zapewnia 12-bitową głębię koloru, a także wsparcie dla przestrzeni barw DCI-P3, technologii Dolby Vision i formatu HDR10+. Do tego charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 5000000:1 i szczytową jasnością 1100 nitów oraz odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i śledzi dotyk z prędkością do 480 Hz.

Xiaomi 12 wyposażono również w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3,0 GHz (4 nm) z modemem 5G i wydajny system chłodzenia, na który składają się: plaster grafitu (o powierzchni 10345 mm2) i grafenu (226 mm2) oraz komora parowa (2600 mm2). Smartfon zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W i indukcyjnie 50 W. Do tego jest też funkcja bezprzewodowego ładowania zwrotnego (10 W).

Na tyle Xiaomi 12 znajdują się trzy aparaty:

główny 50 Mpix z sensorem Sony IMX766 (1/1,56″) z pikselami o wielkości 1,0 µm (mogą jednak one osiągnąć rozmiar 2,0 µm dzięki technologii łączenia pikseli), ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, przysłoną f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu oraz sześcioma soczewkami;

13 Mpix z przysłoną f/2.4, pięcioma soczewkami, ekwiwalentem ogniskowej 12 mm i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°;

obiektyw telemakro o rozdzielczości 5 Mpix (ekwiwalent ogniskowej 50 mm) do zdjęć makro z odległości 3-7 cm.

Na przodzie Xiaomi 12 jest natomiast 32 Mpix aparat, wykorzystujący technologię łączenia czterech pikseli w jeden większy (1,4 µm), z obiektywem o kącie widzenia 80,5°, który potrafi nagrywać wideo w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę.

Ponadto specyfikacja Xiaomi 12 obejmuje m.in. moduł NFC, symetryczne głośniki stereo z dźwiękiem harman/kardon oraz technologią Dolby Atmos i certyfikatami Hi-Res (Wireless) Audio, dual SIM (2x nano SIM), obsługę WiFi 6+ i AAC/DAC/LHDC, żyroskop, port podczerwieni, czujniki światła 360° i ekranowy czytnik linii papilarnych.

Xiaomi 12 ma wymiary 152,7×69,9×8,16 mm i waży 180 gramów. Po wyjęciu z pudełka smartfon pracować będzie pod kontrolą systemu Android z interfejsem MIUI 13. W zestawie sprzedażowym znajdzie się też zasilacz i przewód z końcówką USB-C.

Specyfikacja Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro oferuje 6,73-calowy, również obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED (z matrycą LTPO 2.0) o rozdzielczości 2K 3200×1440 pikseli (522 ppi) z 10-bitową głębią koloru, obsługą palety barw DCI-P3, współczynnikiem kontrastu 8000000:1, szczytową jasnością 1500 nitów i technologią Dolby Vision oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 480 Hz.

Xiaomi 12 Pro też ma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z modemem 5G, a do tego komorę parową o powierzchni 2900 mm2 i akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W (do 100% w 18 minut) i indukcyjnie z mocą 50 W. Nie zabrakło również wsparcia dla bezprzewodowego ładowania zwrotnego (10 W). Smartfon ma wymiary 163,6×74,6×8,16 mm i waży 205 gramów.

Xiaomi 12 Pro oferuje też aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i trzy aparaty na panelu tylnym:

główny 50 Mpix z sensorem Sony IMX707 (1/1,28″), przysłoną f/1.9, siedmioma soczewkami, technologią łączenia pikseli (2,44 µm), ekwiwalentem ogniskowej 24 mm i optyczną stabilizacją obrazu;

50 Mpix z przysłoną f/1.9, pięcioma soczewkami i ekwiwalentem ogniskowej 48 mm (teleobiektyw do zdjęć portretowych);

50 Mpix z przysłoną f/2.2, sześcioma soczewkami i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 115°.

Aparat tylny potrafi nagrywać wideo w 8K w 24 klatkach na sekundę oraz w 4K w 30 i 60 klatkach na sekundę, a także w zwolnionym tempie (do 1920 fps w 720p i do 960 fps w 1080p). Te same funkcje dostępne są również w Xiaomi 12.

Ponadto specyfikacja Xiaomi 12 Pro obejmuje cztery głośniki stereo z dźwiękiem harman/kardon, technologią Dolby Atmos oraz certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio, a także moduł NFC, żyroskop, port podczerwieni, czujnik światła 360°, ultracienki czytnik linii papilarnych pod ekranem i dual SIM (2x nano SIM). Do tego smartfon zapewnia również obsługę WiFi 6+ i AAC/LDAC/LHDC.

Oba smartfony mają zagwarantowane 3 aktualizacje Androida i 4 lata poprawek bezpieczeństwa. Do tego są objęte międzynarodową gwarancją obejmującą 50 rynków na całym świecie. Oznacza to, że jeśli klient kupi Xiaomi 12 na przykład w Hiszpanii, to będzie go mógł naprawić w ramach gwarancji producenta także chociażby w Malezji.

Ponadto producent gwarantuje bezpłatną wymianę ekranu w ciągu 6 miesięcy od zakupu.