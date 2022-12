Specyfikacja Samsunga Galaxy S23+ bez tajemnic. Zobacz, co Ci zaoferuje

Już końcówka obecnego, 2022 roku przyniosła premiery flagowych smartfonów na pierwsze miesiące 2023 roku, ale na debiut jednych z najważniejszych modeli z najwyższej półki wciąż czekamy. Wśród nich znajduje się Samsung Galaxy S23 Plus, którego specyfikacja została ujawniona na kilka tygodni przed publicznym debiutem.

Samsung Galaxy S23+ Was nie zaskoczy

Do tej pory poznaliśmy już specyfikację Samsunga Galaxy S23 oraz listę parametrów topowego Galaxy S23 Ultra. Teraz przyszła (w końcu pora), abyśmy jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieli się, co zaoferuje „środkowy” Samsung Galaxy S23 Plus. Bo jaki będzie – już wiemy, aczkolwiek dziś w sieci pojawiły się zdjęcia atrap modeli Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

źródło: Slashleaks

Design smartfonów nie jest jednak żadnym zaskoczeniem, ponieważ już od końca września wiemy, jak będą wyglądały Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Pierwsze z ww. modeli upodobnią się do wersji z dopiskiem „Ultra”, ponieważ producent usunie z ich paneli tylnych wyspę, która łączyła się z boczną i górną krawędzią, pozostawiając „gołe” obiektywy aparatów.

Prywatnie byłem wielkim fanem „spływających” wysp w Galaxy S21 i Galaxy S22, przez co jakoś trudno mi się oswoić z tym, że Galaxy S23 i Galaxy S23+ upodobnią się do Galaxy S23 Ultra. Nie wiadomo, czy to właśnie ta spójność stylistyczna była dla Samsunga argumentem do wyeliminowania wyspy, czy Koreańczycy w ten sposób chcieli ująć nieco wagi smartfonom, aby nie stały się za ciężkie (tak właśnie podobno było w przypadku Galaxy S22 Ultra)

Taką specyfikację będzie miał Samsung Galaxy S23 Plus

Specyfikację Galaxy S23+, podobnie jak wcześniej listę parametrów Galaxy S23 i Galaxy S23 Ultra ujawnił przedpremierowo znany i cieszący się renomą informator Yogesh Brar, w związku z czym właśnie takiej należy się spodziewać. A czego dokładnie?

Samsung Galaxy S23+ otrzyma 6,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 o podwyższonej częstotliwości taktowania, 8 GB RAM, głośniki stereo i akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy zaledwie 25 W (przez port USB-C).

Samsung Galaxy S23 Plus (fot. Smartprix/OnLeaks)

Ponadto na przodzie Galaxy S23 Plus znajdzie się ekranowy czytnik linii papilarnych i aparat o rozdzielczości 12 Mpix, natomiast na tyle trzy aparaty: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i tzw. teleobiektyw 10 Mpix. Całość fabrycznie będzie pracowała na systemie Android 13 z nakładką One UI 5 i wsparciem dla UWB, a klienci dostaną do wyboru wersje ze 128 GB i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty micorSD).

Względem Galaxy S22+ zmieni się zatem niewiele – przede wszystkim procesor, aparat na przodzie (12 Mpix vs 10 Mpix) i pojemność akumulatora, bowiem Samsung doda 200 mAh względem poprzednika. Zmienią się też (minimalnie) wymiary – do 157,8×76,2×7,6 mm (vs 157,4×75,8×7,64 mm). Ponadto Koreańczycy mają dodać energooszczędny tryb pracy w Ustawieniach, który ograniczy wydajność, aby smartfon działał dłużej (podobne rozwiązanie oferują już Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4).

Kiedy premiera serii Samsung Galaxy S23?

Producent nie zapowiedział jeszcze oficjalnie premiery nowej generacji flagowych smartfonów z serii Galaxy S, ale według nieoficjalnych doniesień jest ona planowana na pierwszy tydzień lutego, co oznacza, że może odbyć się pierwszego, drugiego lub trzeciego lutego, bo czwarty i piąty to sobota i niedziela.