Sporo nowości w aplikacji Allegro. Wśród nich wygodniejsze zarządzanie przesyłkami

Allegro przedstawiło nowości, które są właśnie wprowadzane do mobilnej aplikacji na Androida i iOS. Trzeba przyznać, że mamy do czynienia z funkcjami, które jak najbardziej powinny zostać pozytywnie odebrane przez użytkowników.

Nowe możliwości w aplikacji Allegro

Firma pochwaliła się, że jej aplikacja ma już 7 mln użytkowników miesięcznie. Liczba jak najbardziej imponująca, która potwierdza nie tylko wysoką popularność Allegro, ale również internetowych zakupów. Z danych wynika, że już 77% polskich internautów robi zakupy w sieci.

Patrząc na przedstawione przed chwilą informacje, nowe funkcje w aplikacji powinny ucieszyć naprawdę spore grono odbiorców. Przejdźmy więc do przygotowanych zmian. Pierwszą z nowości jest możliwość przechowywania kart lojalnościowych.

Dzięki temu użytkownicy mogą teraz w łatwy sposób dodawać i przechowywać w jednym miejscu swoje karty do wszystkich sklepów, również tych stacjonarnych oraz sięgać po nie w każdej chwili.

Druga nowość zainteresuje osoby, które korzystają z usługi Allegro Lokalnie. Jak zaznacza firma, teraz wystawianie oferty jest znacznie łatwiejsze i wygodniejsze. Do tego chodzi jeszcze trzecia nowa funkcja, czyli dostęp do tysięcy wydarzeń kulturalnych i sportowych dostępnych w ofercie eBilet.pl.

Aktualizacja wprowadza również usprawnienia w dostępie do wszystkich informacji o przesyłce dzięki funkcji Moje przesyłki. Teraz z poziomu ekranu głównego, wykonując tylko jedno kliknięcie, możemy przejść do statusu przesyłek, sprawdzić oczekiwany termin dostawy, a także zdalnie otworzyć skrytkę automatu Allegro One Box oraz wyświetlić QR kod do odbioru przesyłki w Paczkomacie InPost.

Zmiany są już dostępne dla użytkowników

Nowości w aplikacji są dostępne w wersji 7.66 na system Android oraz 6.66 na iOS. Obie powinny być już w sklepach z aplikacjami – odpowiednio w Google Play i App Store.

Wypada tutaj wspomnieć, że aplikacja oferuje szereg korzyści. Przykładowo nowi użytkownicy zyskują 5 Monet za samą instalację i kolejne pięć za pierwszy zrealizowany zakup, co pozwala im zapłacić mniej podczas zakupów. Oczywiście korzystanie z aplikacji w przypadku smartfonów z Androidem i iOS jest też po prostu wygodniejsze niż korzystanie z serwisu przez przeglądarkę internetową.