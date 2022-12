Google Chrome pomoże zaoszczędzić na świątecznych zakupach (i nie tylko)

Podczas gorączki przedświątecznych zakupów (i nie tylko) przeglądarka Google Chrome może okazać się bardzo pomocna, ponieważ dzięki dodaniu do niej nowych funkcji jej użytkownicy będą mogli zaoszczędzić.

Nowe funkcje w Google Chrome pomogą zaoszczędzić jej użytkownikom

Google nie mogło wybrać lepszego momentu na wdrożenie nowych funkcji do swojej przeglądarki. W końcu święta Bożego Narodzenia to okres, w którym domowy budżet jest mocniej obciążony niż na co dzień, ponieważ trzeba kupić nie tylko jedzenie, ale też choinkę (jeśli ktoś, tak jak ja, co roku ubiera żywe drzewko), ozdoby świąteczne i prezenty dla bliskich.

Pierwszą z wdrażanych właśnie nowości (w pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczonych na desktopach i urządzeniach z Androidem) są powiadomienia o zmianie cen obserwowanych produktów. Jak to będzie działać w praktyce? Gdy użytkownik znajdzie w internecie jakiś produkt, na pasku z adresem, prowadzącym do strony z nim, pojawi się funkcja Śledzenie ceny – po jej aktywacji, gdy cena obserwowanego produktu zostanie obniżona, przeglądarka wyśle powiadomienie o tym fakcie.

Użytkownik będzie też mógł zarządzać listą produktów, których ceny obserwuje za pośrednictwem panelu bocznego lub bezpośrednio z powiadomienia, które otrzyma w przypadku obniżenia ceny obserwowanego produktu.

źródło: Google

Kolejną nowością, a właściwie nowościami, również początkowo dostępnymi tylko w Stanach Zjednoczonych, jest automatyczne znajdowanie kodów rabatowych sprzedającego i wyświetlanie ich w podsumowaniu zamówienia. Co więcej, skompletowane koszyki będą wyświetlane na stronie głównej przeglądarki – w przypadku, gdy pojawi się jakaś promocja, na miniaturze zostanie dodana plakietka z informacją o obniżce.

źródło: Google

Przeglądarka Chrome na desktopach oferuje też integrację z Obiektywem Google – wystarczy, że na stronie z produktem, który Was zainteresował, klikniecie prawym klawiszem myszy i wybierzecie opcję Szukaj grafiki za pomocą narzędzia Google – wówczas pojawi się pasek po prawej stronie ekranu, na którym zobaczycie oferty różnych sklepów z takim samym lub podobnym produktem. Dzięki temu szybko znajdziecie najlepszą ofertę. Co ważne, ta funkcja jest już dostępna dla użytkowników w Polsce.

Twórca Chrome informuje również o udostępnieniu w kolejnych 67 krajach funkcji autouzupełniania danych płatności i adresu, zapisanych na koncie Google. Podobnie jak poprzednia, także ta funkcja jest już dostępna w Polsce.

źródło: Google

Wciąż nie kupiłeś/łaś prezentów na święta?

Wiemy, że do świąt Bożego Narodzenia został jeszcze ponad tydzień, ale najlepiej nie odkładać kupowania prezentów na ostatnią chwilę. Jeśli jednak wciąż nie macie pojęcia, co kupić swoim najbliższym (albo sobie), to koniecznie zajrzyjcie do artykułu o promocjach na smartfony (i nie tylko) oraz najnowszego Prezentownika Tabletowo, w którym znajdziecie różne, wybrane przez redaktorów Tabletowo (i nie tylko) propozycje.