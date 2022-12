Samsung zmienia strategię – chce zniszczyć konkurencję

Samsung, jak każdy producent, obiera pewną strategię, której stara się trzymać, aczkolwiek na rynku smartfonów nieustannie mają miejsce wydarzenia, sprawiające, że kurczowe trzymanie się obranego kursu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Koreańczycy podjęli ważną decyzję, aby pokonać coraz silniejszą konkurencję.

Samsung zmienia strategię – pieniądze się nie liczą

Samsung, mimo że zarabia ogromne pieniądze, nie może sobie pozwolić na straty – w końcu każda firma chce zarabiać jak najwięcej i czasami wymusza to konieczność cięcia kosztów. Niedawno pojawiły się informacje, według których Samsung Electronics zamierza ograniczyć wydatki na swoją działalność i zagraniczne podróże.

Pierwszy Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Warto jednak wspomnieć o tym, że już od ponad dziesięciu lat, bo od połowy 2010 roku, strategia Samsung Electronics skupia się na „zabezpieczeniu rentowności” poprzez redukcję kosztów. Obecnie jednak firma musi dodatkowo zacisnąć pasa, w związku z sytuacją na świecie, w tym wszechobecną drożyzną, która znacząco wpływa na koszty jej działalności.

Mimo to, co patrząc z tej perspektywy jest niezwykle zaskakujące, Koreańczycy zamierzają diametralnie zmienić swoją strategię. Według doniesień południowokoreańskiego serwisu hankyung, Han Jong-hee, Vice Chairman i CEO Samsung Electronics, na spotkaniu z kierownictwem dywizji DX (Device eXperience), które odbyło się w zeszłym tygodniu, miał powiedzieć, że wszystkie działy powinny pomyśleć o sposobach wzmocnienia konkurencyjności smartfonów bez wpadania w pułapkę redukcji kosztów. Według niego redukcja kosztów jest czymś, co nawet spóźnialscy, jak chińskie firmy, mogą zrobić bez problemu.

Strategia, nie stawiająca cięcia kosztów na pierwszym miejscu, tylko dająca pierwszeństwo konkurencyjności (która może kosztować), ma pomóc producentowi wyjść zwycięsko z potrzasku, w którym się znalazł – a według serwisu hankyung Samsung obecnie znajduje się w „kanapkowej” sytuacji, gdzie Apple ucieka, a chińska konkurencja goni.

Zmiana strategii nie ogranicza się do zmniejszenia nacisku na cięcie kosztów

Serwis hankyung jest kolejnym, południowokoreańskim serwisem, który donosi też o powołaniu do życia w ramach dywizji MX (Mobile eXperience) zespołu, który zajmie się rozwojem rozwiązań związanych z procesorami. Nieoficjalnie mówi się, że skupieni w nim inżynierowie mają stworzyć całkowicie nowy, ekskluzywny układ do Galaxy.

To również pozwoli zwiększyć konkurencyjność smartfonów (i nie tylko) Samsunga, ponieważ mając pełną kontrolę nad ich sercem, będzie mógł zapewnić jeszcze lepsze osiągi, wydajność energetyczną i ogólne doświadczenie korzystania z niego niż w przypadku stosowania procesorów Exynos (za które odpowiada inna spółka w ramach czebolu o nazwie „Samsung”).

Samsung Polska ma nowego prezesa

Przy okazji omawiania zmian, jakie zachodzą w tym gigancie, warto wspomnieć, że polski oddział ma nowego prezesa – został nim Conor Pierce, który rozpoczął pracę w Samsung Electronics w 2015 roku na stanowisku wiceprezesa dywizji IT&Mobile (IM) na rynki Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w 2018 roku został nominowany na stanowisko Corporate Vice President.

Conor Pierce

Conor Pierce zdobywał swoje zawodowe doświadczenie również w takich firmach, jak Ericsson, Microsoft i Nokia, a ponadto zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. Mobile Industry Award. Prywatnie jest natomiast byłym członkiem kadry narodowej Irlandii w pływaniu.