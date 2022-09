Samsung zrywa z designem Galaxy S21. Teraz tak będą wyglądać flagowce marki

Do premiery smartfonów Samsung Galaxy S23 jeszcze kilka miesięcy, ale już teraz wiemy, jak będą one wyglądać. Wszystko dzięki pierwszym grafikom reprezentującym nowe modele flagowców.

Samsung Galaxy S23 na zdjęciach

Do tej pory znacznie więcej wiedzieliśmy o wnętrzu nowych smartfonów Samsunga, niż o ich designie. Nie było wiadomo, czy producent konsekwentnie pójdzie drogą wyznaczoną przez smartfony z serii Galaxy S21, czy też podejmie nowy trop. Jak to zwykle bywa, projekt Galaxy S23 osadzono gdzieś pośrodku.

Nowe rendery pochodzą od informatorów z OnLeaks/Smartpix. Widzimy na nich zarówno model Galaxy S23, jak i Galaxy S23+. Od razu rzuca się w oczy najważniejsza zmiana: Samsung zrezygnował z prostokątnej wyspy z aparatami, by przyjąć styl oddzielonych od siebie obiektywów. Wśród nich może znaleźć się optyka współpracująca z matrycą 200 Mpix.

Samsung Galaxy S23 (fot. digit.in/OnLeaks) Samsung Galaxy S23 (fot. digit.in/OnLeaks) Samsung Galaxy S23 (fot. digit.in/OnLeaks)

Taka sama forma pojawiła się już w Galaxy S22 Ultra, więc nie jest ona nam kompletnie obca. Najwyraźniej producent zamierza trzymać się kierunku przetartego przez najnowszego „Note’a”. Niewykluczone, że podobnie wyglądać też będzie Galaxy S23 Ultra, ale do jego zdjęć dostępu już nie mamy.

Wymiary, wymiary, wymiary

Gdyby spojrzeć na spodziewane Samsungi od przodu, mamy do czynienia ze znajomym projektem – witają nas smukłe ramki i przy górnej krawędzi, centralnie umieszczony otwór na aparat.

Samsung Galaxy S23 utrzyma „energię” poprzednika. Jego ekran będzie miał przekątną 6,1 cala. Wymiary obudowy to 146,3 x 70,8 x 7,5 mm. Galaxy S23+ nieco urośnie i zyska wymiary 157,7 x 76,1 x 7,6 mm. Nic się jednak nie zmieni w kwestii przekątnej ekranu – dostaniemy ponownie 6,6 cala.

Samsung Galaxy S23 Plus (fot. Smartprix/OnLeaks) Samsung Galaxy S23 Plus (fot. Smartprix/OnLeaks) Samsung Galaxy S23 Plus (fot. Smartprix/OnLeaks) Samsung Galaxy S23 Plus (fot. Smartprix/OnLeaks)

Inne informacje dotyczące specyfikacji nie we wszystkich aspektach napawają optymizmem. Samsung zamierza ponoć utrzymać ładowanie przewodowe na poziomie 25 W, co w porównaniu z konkurencją nie wygląda zbyt dobrze. Ponadto wszystko wskazuje na to, że do Europy ponownie trafią wersje z procesorem Exynos, a nie Snapdragon, więc przynajmniej część fanów marki będzie niepocieszona.

Powyższe grafiki to jedne z pierwszych obrazków przedstawiających nadchodzące flagowce. Zapewne w nadchodzących miesiącach mocno ich przybędzie. Premiera smartfonów z serii Galaxy S23 powinna odbyć się w styczniu lub lutym 2023 roku.