Specyfikacja Samsunga Galaxy S23 Ultra ujawniona przed premierą

Mimo że data premiery serii Galaxy S23 wciąż nie jest znana (aczkolwiek mamy już pewne poszlaki), to mamy bardzo dużo informacji na temat nowej generacji flagowych smartfonów Samsunga. Teraz poznaliśmy szczegółową specyfikację Galaxy S23 Ultra.

Specyfikacja Samsung Galaxy S23 Ultra ujawniona przed oficjalną premierą

Każdy smartfon przed wprowadzeniem na rynek musi uzyskać wiele certyfikatów w różnych agencjach na całym świecie – Samsung Galaxy S23 Ultra nie jest wyjątkiem. Często bywa tak, że w związku z tym przedpremierowo poznajemy parametry techniczne nadchodzących nowości, ponieważ są one publikowane w ogólnodostępnych bazach. I tak też się właśnie stało z nowym, flagowym Galaxy, który został dostrzeżony w bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA.

TENAA potwierdza, że smartfon został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 3088×1440 pikseli, z którym zintegrowano czytnik linii papilarnych, zatem jest to ekran typu AMOLED. Agencja podaje również, że na przodzie flagowca znajduje się aparat o rozdzielczości 12 Mpix, natomiast na tyle zestaw czterech: 108 Mpix, 12 Mpix, 12 Mpix i 2 Mpix. To zaskakujące, biorąc pod uwagę liczne doniesienia, według których Samsung Galaxy S23 Ultra miał otrzymać aparat z matrycą 200 Mpix.

W przeszłości nieraz zdarzyło się jednak, że TENAA podawała błędne informacje, mimo że można od niej oczekiwać 100% wiarygodności – w końcu to rządowa jednostka. W związku z tym należy brać pod uwagę możliwość, że specyfikacja modułu aparatu na panelu tylnym będzie w rzeczywistości inna, choć liczba obiektywów z pewnością pozostanie taka sama (tj. cztery).

TENAA podaje również, że na pokładzie Samsunga Galaxy S23 Ultra znajduje się procesor, którego jeden klaster rdzeni taktuje z częstotliwością do 3,36 GHz, drugi do 2,8 GHz, a trzeci do 2,0 GHz. To nie w 100% odpowiada specyfikacji procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, w którym najmocniejszy rdzeń pracuje z zegarem do 3,2 GHz, lecz niedawno pojawiły się informacje, według których Samsung ma wykorzystać specjalną, ekskluzywną i wydajniejszą wersję tego SoC w serii Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzymał też akumulator o pojemności znamionowej 4885 mAh (typową z pewnością okaże się 5000 mAh) i będzie dostępny w wersjach z 8 GB i 12 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB i 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon ma wymiary 163,4×78,1×8,9 mm i waży aż 233 gramów. Dla przypomnienia, Galaxy S22 Ultra mierzy 163,3×77,9×8,9 mm i waży równie niemało – 229 gramów.

Kiedy premiera Galaxy S23?

Według ostatnich, wciąż nieoficjalnych doniesień, Samsung Galaxy S23 Ultra zadebiutuje wraz z Galaxy S23 i Galaxy S23+ w pierwszym tygodniu lutego, czyli pierwszego, drugiego lub trzeciego lutego, gdyż czwarty i piąty to weekend, a Samsung nie organizuje takich premier w weekendy, chyba że są targi CES czy MWC.

Przy okazji warto przypomnieć, że znana jest też specyfikacja Galaxy S23 oraz różnice względem Galaxy S23+, zatem oficjalna premiera wydaje się już być tylko formalnością – czekamy jedynie na potwierdzenie specyfikacji aparatu w Galaxy S23 Ultra, bowiem dane podawane przez TENAA wyglądają dość podejrzanie…