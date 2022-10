Samsung Galaxy S23 – specyfikacja już jest znana! Czy tego oczekujemy od flagowca?

Śmiało można powiedzieć, że premiera nowej serii smartfonów Samsunga jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w branży mobilnej. Na temat nadchodzącej serii Galaxy S23 pojawiały się już rozmaite doniesienia. Teraz w sieci pojawiła się spodziewana specyfikacja podstawowego modelu. Bardzo możliwe, że nie będziecie nią zaskoczeni, bo już gdzieś ją widzieliście.

Co wiemy o serii Galaxy S23?

Na początku informacje o dacie premiery nowych Samsungów. Przypomnijmy, że tegoroczna premiera Serii Galaxy S22 odbyła się 9 lutego. Jednak producent chce przyspieszyć kolejne wydarzenie, ze względu na rosnącą popularność nowych urządzeń Apple. Mówi się, że by zmniejszyć potencjalne straty związane z odwlekaniem sprzedaży flagowców, Koreańczycy mogą powrócić do styczniowych prezentacji.

Galaxy S23 (fot. digit.in/OnLeaks)

Wiemy też już nieco o pojemności baterii, w jakie mają zostać wyposażone nowe smartfony. Według doniesień, Samsung Galaxy S23+ ma oferować akumulator o typowej pojemności 4700 mAh – oznaczałoby to wzrost o 200 mAh w stosunku do poprzednika. Z kolei w modelu Galaxy S23 Ultra pojemność akumulatora pozostanie bez zmian w stosunku do poprzednika, więc również wyniesie 5000 mAh.

Na końcu września usłyszeliśmy też informacje o tym, że ustalenia dotyczące chipsetu, który ma zostać zastosowany w Galaxy S23 stał się kością niezgody wewnątrz firmy. Według tych doniesień, dział Mobile eXperience Samsunga jest rozczarowany wydajnością chipsetu Exynos w smartfonach z serii Galaxy S22. Z drugiej strony, kadra kierownicza firmy naciska, by przyszłoroczne flagowce miały pod maską Exynosa 2300.

W tym samym czasie, dzięki pojawieniu się w sieci renderów, poznaliśmy również wygląd smartfonów z serii Galaxy S23. Dużo mówiło się również o 200 Mpix aparacie, który producent ma umieścić w najnowszych flagowcach.

Samsung Galaxy S23+ (fot. Smartprix/OnLeaks)

Samsung Galaxy S23 – specyfikacja

Dzisiaj w sieci pojawiły się informacje dotyczące spodziewanej specyfikacji modelu Galaxy S23. Opublikował je leakster Yogesh Brar. Czy możemy liczyć na skok wydajności?

Nowy flagowiec w wariancie podstawowym będzie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz sAMOLED o rozdzielczości FHD+ oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Na froncie urządzenia ma znaleźć się 10 Mpix aparat do selfie. Z kolei konfiguracja głównego aparatu wydaje się być bliźniaczo podobna do tej, znanej z Galaxy S22. Mowa tu o 50 Mpix aparacie głównym z OIS, ultraszerokokątnym obiektywie z 12 Mpix matrycą oraz 10 Mpix aparatem z teleobiektywem.

Co pod maską? Według źródła, zwyciężyła opcja zakładająca wykorzystanie chipsetu Qualcomma. Model Galaxy S23 ma być napędzany przez procesor Snapdragon 8 Gen 2, który nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Potencjalnie mówi się o zegarze taktowanym nawet 3,5 GHz. Nieoficjalne informacje mówią również o tym, że najnowszy Snapdragon przebije chip Bionic A16 pod względem wydajności GPU.

Procesor będzie w tym modelu współpracować z 8 GB RAM oraz (w zależności od wersji) 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Wiemy również, że w porównaniu do poprzednika pojemność akumulatora urośnie o 200 mAh i wyniesie 3900 mAh. Bateria wspiera ładowanie przewodowe z mocą 25 W oraz 15 W ładowanie bezprzewodowe. Smartfon będzie pracować w oparciu o system operacyjny Android 13 oraz nakładkę OneUI 5.

Galaxy S23 Ultra (źródło: Smartprix)

Jeśli te informacje się potwierdzą, to cieszyć może fakt, że południowokoreański producent zdecydował się jednak na procesor Qualcomma, bo może to być prawdziwy zastrzyk wydajności dla tego urządzenia. Z drugiej strony jednak, reszta podzespołów wydaje się być bardzo podobna (żeby nie powiedzieć taka sama) jak w modelu Galaxy S22. Czy klienci zdecydują się na zakup takiego flagowca?