Sony Xperia 5 IV nie zaskoczy, ale będzie godna zainteresowania

Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III zadebiutowały tego samego dnia – 14 kwietnia 2022 roku. Pierwszy z ww. smartfonów już doczekał się bezpośredniego następcy, podczas gdy drugi wciąż na niego czeka. My również, ale jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy (nieoficjalnie) większą część jego specyfikacji technicznej.

Reklama

Sony Xperia 5 IV majaczy już na horyzoncie

Kilka dni temu na oficjalnym koncie Sony – Xperia na portalu Instagram pojawił się post o treści: ze światowej klasy szkłem Corning Gorilla Glass Victus zarówno na przodzie, jak i tyle, Xperia 5 IV zapewnia doskonałą odporność na upadki i zarysowania. Ogłoszenie to wzbudziło ogromne zainteresowanie, lecz okazało się zwykłą pomyłką, ponieważ załączony w poście link kierował do strony poświęconej designowi najnowszej Xperii 1 IV. Post został już usunięty.

źródło: Sony – Xperia Instagram via NotebookCheck.net

Oficjalnie Sony wciąż milczy na temat nowej Xperii z serii 5, ale wcale nie oznacza to, że nic w jej temacie nie robi. Wręcz przeciwnie – Japończycy w zaciszach swoich laboratoriów i biur projektowych pracują nad nową, “kompaktową” Sony Xperią 5 IV. Bo pomimo “niekompaktowych” (w obiegowym znaczeniu tego określenia) rozmiarów, modele z tej linii nazywane są właśnie “poręcznymi”. I najnowsza Xperia z piątkowej rodziny także ma taka być, gdyż gabarytowo podobno nie będzie diametralnie różnić się od swojej poprzedniczki.

Specyfikacja Sony Xperia 5 IV ujawniona (na długo?) przed oficjalną premierą

Według najnowszych informacji, nowa Xperia z serii 5 zostanie wyposażona, podobnie jak Xperia 1 IV, której przedsprzedaż zakończyła się wczoraj, tj. 12 czerwca 2022 roku, w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (nie Snapdragon 8+ Gen 1). Na jej pokładzie ma się też znaleźć aż 12 GB RAM (poprzedniczka ma 8 GB RAM; tyle samo oferuje też flagowa Xperia 1 IV) oraz – w zależności od konfiguracji (do wyboru przez klienta) – 128 GB albo 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Na tę chwilę nie ma informacji o obsłudze kart microSD, lecz prawdopodobnie tego nie zabraknie.

Jak zostało wspomniane, Sony Xperia 5 IV ma być “kompaktowa”, gdyż również otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala (takie same ekrany miały wszystkie trzy dotychczasowe modele z serii Xperia 5). Ponadto smartfon dostanie akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować indukcyjnie, a także cztery aparaty o rozdzielczości 12 Mpix każdy (jeden na przodzie i trzy na tyle). Na panelu tylnym mają się znaleźć aparaty o następujących parametrach:

1/1.7” i ogniskowej 24 mm,

1/2.5″ i ogniskowej 16 mm,

1/3.5″ i ogniskowej od 85 do 125 mm.

Xperia 5 III (fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl)

Zapowiada się zatem na to, że Sony Xperia 5 IV zostanie wyposażona w dokładnie te same aparaty, co Xperia 1 IV. Ten na przodzie też ma się charakteryzować identyczną wielkością matrycy (1/2.9 cala).

Nie wiadomo natomiast, z którą wersją systemu operacyjnego zadebiutuje nowa Sony Xperia 5 IV. Premiera w trzecim kwartale 2022 roku daje szansę na preinstalowanego Androida 13, który powinien zostać udostępniony przez Google w sierpniu, lecz nie można mieć co do tego 100% pewności. W przeszłości na rynku debiutowało bowiem wiele nowych modeli ze starszym Androidem (już po premierze nowszego).

8 Ocena 8.5 8.5

Jaka będzie cena Sony Xperia 5 IV?

Cena nowej, high-endowej Xperii nie jest jeszcze znana. Należy jednak brać pod uwagę duży skok ceny, ponieważ z takim mamy już do czynienia w przypadku Xperii 1 IV. Najnowszy flagowiec Sony kosztuje w Polsce 6499 złotych, podczas gdy Xperia 1 III debiutowała w kraju nad Wisłą w cenie 5799 złotych – to aż 700 złotych różnicy.

Dla przypomnienia, Sony Xperia 5 III kosztowała na start 4499 złotych – nie powinno nikogo zdziwić, jeśli cena kolejnej generacji otrze się o 5000 złotych, aczkolwiek mimo wszystko liczymy/trzymamy kciuki, aby nie przekroczyła tego poziomu. Na tę chwilę nie wiemy jednak, kiedy się tego dowiemy, gdyż data premiery Sony Xperia 5 IV wciąż pozostaje nieznana. Jest jedynie pewne, że zadebiutuje do końca 2022 roku (być może w trzecim kwartale, podobnie jak Xperia 5 II i Xperia 5, które miały premierę we wrześniu – odpowiednio – 2020 i 2019 roku).