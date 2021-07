Polska cena Sony Xperia 1 III i Xperia 5 III jest już znana. Nikt nie mówił, że będzie tanio

Właśnie mijają trzy miesiące od premiery modeli Xperia 1 III i Xperia 5 III. Oba wkrótce powinny (w końcu) trafić do sprzedaży w Polsce, a nam już teraz udało się poznać ich sugerowane ceny.

Polska cena Xperia 1 III jest już znana, podobnie jak cena Xperia 5 III. Nikt nie mówił, że będzie tanio

Polski oddział Sony wciąż oficjalnie nie zapowiedział wprowadzenia nowych high-endów do sprzedaży w Polsce, lecz pojawiły się już one na stronie sklepu Media Expert. Mimo że przy ofertach smartfonów nie umieszczono ich cen, to można bez problemu je znaleźć, zaglądając tam, gdzie przeciętny użytkownik internetu nigdy nie grzebie.

Sklep Media Expert ujawnił, że cena Xperia 1 III w Polsce została ustalona na 5799 złotych. To o 50 złotych więcej niż wynosiła początkowa cena Galaxy S21 Ultra 5G i jednocześnie aż o 500 złotych więcej w porównaniu do startowej ceny Xperii 1 II w kraju nad Wisłą.

Cena Xperia 1 III w Polsce będzie wynosić 5799 złotych (źródło: Media Expert)

Polska cena Xperia 5 III będzie natomiast wynosić 4499 złotych. Dla przypomnienia, Sony Xperia 5 II kosztowała na start 3999 złotych. Można się domyślać, że w przypadku obu modeli Sony przygotuje specjalną ofertę przedsprzedażową, aczkolwiek na ten moment nie znamy jej szczegółów. Nie zdziwimy się jednak, jeśli jednym z prezentów będą słuchawki Sony, gdyż są one dodawane przez producenta do praktycznie każdego nowego modelu na rynku.

Cena Xperia 5 III w Polsce będzie wynosić 4499 złotych (źródło: Media Expert)

Według niedawnych informacji, przekazywanych przez Sony, Xperia 1 III sukcesywnie trafia do sprzedaży w Europie, zatem lada chwila smartfon powinien być dostępny również dla klientów w Polsce. Z kolei Sony Xperia 5 III pojawi się w sklepach nieco później, bo dopiero we wrześniu 2021 roku, zatem blisko pół roku po oficjalnej prezentacji.

Trudno powiedzieć, z czego wynika ta opieszałość, tym bardziej, że Sony Xperia 10 III trafiła do sprzedaży już kilka tygodni po zaanonsowaniu jej przez producenta w kwietniu, obok modeli Xperia 1 III i Xperia 5 III.