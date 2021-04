To jedyne smartfony Sony na 2021 rok. Xperia 1 III, Xperia 5 III i Xperia 10 III już bez tajemnic

Możliwości filmowe, mocne podzespoły i eleganckie wzornictwo – tym Sony planuje powalczyć o klientów szukających smartfonów w 2021 roku. Na papierze wygląda to całkiem ciekawie. Przed Wami trzy modele: Xperia 1 III, Xperia 5 III i Xperia 10 III – od najmocniej do najsłabszej. A co z serią Xperia L?

Smartfony Sony, już od kilku lat, słyną z niezwykłej konsekwencji i przewidywalności. Na długo przed ich premierą możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, jak będą wyglądać i co zaoferują, wszak firma postawiła na konsekwentne dopieszczanie i rozwijanie obranej koncepcji. Z tego powodu jestem niemal pewien, że już w tym momencie osoby nieco bardziej zorientowane w smartfonowym świecie bez trudu odgadną kluczowe parametry każdego z zaprezentowanych modeli. W kwestii wzornictwa, już teraz wyjaśniam – absolutnie żadnych niespodzianek nie będzie.

Nowe smartfony Sony, zwłaszcza Xperia 1 III i Xperia 5 III, adresowane są, przede wszystkim, do miłośników filmowania i robienia zdjęć smartfonami. To właśnie oni, zgodnie z zamierzeniem producenta, powinni potraktować nowe Xperie jako smartfonową opcję numer jeden.

Xperia 5 III

Xperia 1 III i Xperia 5 III – wszystko, co je łączy

Począwszy od modelu Sony Xperia 5 pierwszej generacji, Sony szczyci się, że udostępnia możliwości najbardziej zaawansowanych smartfonów w nieco mniejszych konstrukcjach. Trzecia generacja kontynuuje ten trend, ponieważ oba smartfony są sobie niemalże bliźniacze pod względem zastosowanych technologii.

W obu znajdziemy najmocniejszy SoC na rynku – Qualcomm Snapdragon 888 – z łącznością 5G, baterię o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 30 W (ładowarka w zestawie!) i moduł aparatu głównego złożony z czterech aparatów, które, przynajmniej w teorii, powinny zachwycić każdego.

Zarówno Xperia 1 III, jak i Xperia 5 III, oferują zestaw trzech obiektywów, każdy z matrycą o rozdzielczości 12,2 megapiksela, a także czujnik ToF 3D. Szczególnie warto zwrócić uwagę na teleobiektyw peryskopowy, który może pracować zarówno w ogniskowej 70 mm, jak i 105 mm. Z przodu umieszczono kamerkę o rozdzielczości 8 megapikseli.

Co istotne, w obu smartfonach znajdziemy wyjście słuchawkowe, coraz rzadziej dostępne we współczesnych flagowcach.

Sony Xperia 5 III

Sony Xperia 1 III – obraz i dźwięk

Najważniejsze atuty Xperii 1 III, względem modelu oznaczonego cyfrą 5, dotyczą wyświetlacza i głośników. Ten pierwszy to konstrukcja typu OLED o przekątnej 6,5 cala, z rozdzielczością 4K i częstotliwością odświeżania 120 Hz (w zależności od aplikacji).

Sony Xperia 1 III fot. Sony

Co ciekawe, Sony Xperia 1 III jest pierwszym smartfonem oferującym dźwięk w jakości 360 reality audio… bez słuchawek. Umożliwiają to o 40% mocniejsze głośniki niż w przypadku modelu Xperia 1 II. Funkcja dostępna jest wyłącznie w aplikacji Tidal.

Wyświetlacz Xperii 1 III został zabezpieczony szkłem Gorilla Glass Victus.

Sony Xperia 1 III fot. Sony

Sony Xperia 5 III – mniejszy może wiele

Sporą różnicą między dwoma smartfonami Sony stanowi rozmiar. Mniejszy, Xperia 5 III, oferuje wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala, rozdzielczość Full HD i częstotliwość odświeżania 120 Hz. W porównaniu do większego modelu, nie znajdziemy tu szkła Gorilla Glass Victus, a wykończenie jest błyszczące (zarówno wyświetlacz, jak i plecki chronione są szkłem Gorilla Glass 6).

Sony Xperia 5 III fot. Sony

Smartfon Sony Xperia 1 III dostępny będzie w czarnej i fioletowej wersji kolorystycznej, a Xperia 5 III w czarnej i zielonej. Pojawią się w sprzedaży wczesnym latem.

Sony Xperia 10 III – potrzebne odświeżenie

Obok flagowców, Sony zaprezentowało również smartfon ze średniej półki – Sony Xperia 10 III. Jego kluczowe punkty specyfikacji to:

SoC Qualcomm Snapdragon 690 z 5G,

6 GB RAM,

128 GB pamięci wewnętrznej,

bateria 4500 mAh,

wodoszczelność IP65/IP68, Gorilla Glass 6,

wyświetlacz OLED Full HD o przekątnej 6 cali, 21:9,

potrójny aparat główny (główny 12 Mpix f/1.8, teleobiektyw 8 Mpix f/2.4, ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2),

przedni aparat 8 Mpix f/2.0,

3.5 mm jack audio,

wymiary: 154 x 68 x 8,3 mm.

Sony Xperia 10 III fot. Sony

Smartfon dostępny będzie w sprzedaży wczesnym latem, w kolorach czarnym, białym i niebieskim.

Na koniec zostawiłem informację dla miłośników serii Xperia L – jak się dowiedzieliśmy, w tym roku nie zadebiutuje nowy przedstawiciel tej linii.