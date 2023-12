Teraz sam(a) naprawisz też składanego Samsunga

Samsung już od ponad roku ułatwia posiadaczom (wybranych) urządzeń Galaxy ich samodzielną naprawę. Dziś Koreańczycy ogłosili, że program Self-Repair obejmie po raz pierwszy składane smartfony, a także najnowsze Galaktyki.

Coraz więcej urządzeń Samsunga można naprawić samodzielnie

Program samodzielnej naprawy zapewnia części zamienne i niezbędne instrukcje – dzięki niemu właściciele wybranych urządzeń Samsunga mogą dokonać naprawy własnym sumptem, bez konieczności oddawania sprzętu do serwisu. Koreańczycy sukcesywnie rozszerzają jego dostępność – mieszkańcy Polski mogą z niego korzystać od czerwca 2023 roku.

Dziś Samsung poinformował, że program samodzielnej naprawy obejmuje od teraz więcej urządzeń. Aktualnie na liście modeli, które klienci mogą sami naprawić w domowym zaciszu, znajdują się:

Gdzie kupić części do samodzielnej naprawy urządzeń Samsunga?

Koreańczycy przygotowali specjalną stronę internetową, poświęconą programowi samodzielnej naprawy. Znajdują się na niej linki do przewodników po naprawach i do filmów instruktażowych, które pokazują, jak na przykład wymienić tylną szybkę lub naprawić smartfon Galaxy Z Flip 5.

Ponadto na wspomnianej stronie znajdziecie również link do sklepu z zestawami części i narzędzi. Co ważne, nie tylko do smartfonów i tabletów, ale też m.in. telewizorów, zestawów audio i urządzeń AGD, aczkolwiek może się okazać, że do danego sprzętu nie ma dostępnych żadnych części zamiennych.

W przypadku wspomnianego już Galaxy Z Flip 5 można kupić m.in. tackę na kartę SIM za 44,10 złotych oraz wyświetlacz wewnętrzny z panelem dotykowym za 2092,83 złotych (zewnętrzny kosztuje 400,41 złotych). Do każdego zamówienia trzeba doliczyć koszty wysyłki – klienci w Polsce muszą za nią zapłacić 47,18 złotych.