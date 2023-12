Kolejny smartfon Xiaomi już dostępny w Polsce w niskiej cenie

Nie wszystkie nowe smartfony Xiaomi wprowadza do sprzedaży w Polsce z pompą. Redmi 13C to już kolejny model z oferty tego producenta, który po prostu pojawił się w kraju nad Wisłą bez wcześniejszego uprzedzenia. Ile kosztuje i co oferuje?

Polska cena smartfona Xiaomi Redmi 13C

Redmi 13C jest już widoczny w wybranych sklepach z elektroniką, aczkolwiek z jego dostępnością jest różnie – na przykład x-kom informuje o „wydłużonym czasie dostawy”, a mi-store.pl i Media Expert proszą o podanie adresu e-mail w celu powiadomienia o dostępności. Od ręki smartfon można natomiast kupić w mi-home.pl (tylko w wybranych wersjach) i RTV Euro AGD.

Wszystkie sklepy są natomiast zgodne w przypadku cen. Wariant z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej wyceniono na 599 złotych, podczas gdy konfigurację z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej na 799 złotych. Ponadto w Polsce mają być dostępne trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska i zielona (biała już nie).

Redmi 13C (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja smartfona Xiaomi Redmi 13C

Ponieważ cena smartfona jest niska, jego specyfikacja jest adekwatna do niej. Na przodzie Redmi 13C znajduje się wyświetlacz LCD o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości 1600×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, szkłem Corning Gorilla Glass i wycięciem w górnej części, w którym umieszczono 8 Mpix aparat z f/2.0.

Po drugiej stronie Xiaomi ulokowało natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro oraz „pomocniczą soczewkę”. Na bocznej krawędzi Redmi 13C znajdziemy zaś czytnik linii papilarnych, na górnej 3,5 mm złącze słuchawkowe, a na dolnej port USB-C. Za pośrednictwem tego ostatniego można ładować akumulator o pojemności 5000 mAh z mocą 18 W (w zestawie producent dodaje jednak zasilacz 10 W).

Ponadto na pokładzie tego smartfona znajdują się procesor MediaTek Helio G85, kości RAM LPDDR4X i flash eMMC 5.1 oraz moduły Bluetooth 5.3 i NFC, a także niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD do 1 TB). Redmi 13C fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z MIUI 14, ma wymiary 168x78x8,09 mm i waży 192 gramy.

Na koniec warto zauważyć, że Redmi 13C to brat bliźniak dostępnego w Polsce już od dwóch tygodni POCO C65, który jest tańszy, przynajmniej gdy mowa o konfiguracji 8/256 GB.