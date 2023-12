Poznaliśmy ceny nowych Samsungów w Europie

W ostatnim czasie do oferty Samsunga dołączyło kilka nowych smartfonów z serii Galaxy A. Część z nich pojawiła się już w Europie. Konkretniej mowa o modelach Galaxy A25 5G oraz Galaxy A05s. Co oferują i ile będą kosztować na Starym Kontynencie?

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G wyposażony jest w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasnością sięgającą 1000 nitów. W górnej części ekranu, w wycięciu w kształcie litery „U”, umieszczono 13 Mpix aparat z przysłoną f/2.2.

Po drugiej stronie, na panelu tylnym, znajdują się natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix z f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro. Czytnik linii papilarnych umieszczono zaś na bocznej krawędzi (na czymś, co Samsung nazywa Key Island).

Sercem Galaxy A25 5G jest procesor Exynos 1280 z modemem 5G. Towarzyszy mu, w zależności od wersji, 6 lub 8 GB RAM. Ponadto smartfon oferuje od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności 1 TB. Oprócz tego na pokładzie urządzenia znajdują się też m.in. głośniki stereo z Dolby Atmos, hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), NFC, Bluetooth 5.3, USB-C (USB 2.0) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Samsung Galaxy A25 5G (fot. producenta)

Galaxy A25 5G fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 i Samsung obiecuje mu 4 aktualizacje Androida oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat. Smartfon zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 25 W (zasilacz 25 W sprzedawany osobno). Urządzenie ma wymiary 161×76,5×8,3 mm i waży 197 gramów.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A05s

Ten smartfon oferuje 6,7-calowy wyświetlacz PLS LCD o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, aparat 13 Mpix (f/2.0) na przodzie i trzy aparaty na tyle (50 Mpix z f/1.8 + 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro + 2 Mpix z f/2.4 do pomiaru głębi ostrości) oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Ponadto Samsung Galaxy A05s ma dual SIM (niehybrydowy: 2x nano SIM + microSD), port USB-C (USB 2.0), NFC, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W (zasilacz 25 W sprzedawany osobno) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Wymiary smartfona to 168×77,8×8,8 mm, a waga – 195 gramów.

Samsung Galaxy A05s (fot. producenta)

Cena smartfonów Samsung Galaxy A25 5G i Galaxy A05s w Europie

Cenę Galaxy A25 5G 6/128 GB ustalono na 319 euro (równowartość ~1380 złotych), natomiast wersji 8/256 GB na 379 euro (~1640 złotych). Za Galaxy A05s przyjdzie z kolei klientom zapłacić 169 euro (~730 złotych). Na tę chwilę nie wiemy, czy oba smartfony będą dostępne w Polsce.