Nowe tablety Samsunga trafiły do sprzedaży w Polsce

Samsung oficjalnie zaprezentował dwa nowe tablety ponad miesiąc temu, w październiku 2023 roku. Po kilku tygodniach oczekiwania modele Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+ trafiły do sprzedaży w Polsce. Co oferują i ile trzeba za nie zapłacić?

Tablety Samsung Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+ dostępne w Polsce. Jaka cena?

Klienci w Polsce mają do wyboru w sumie sześć modeli:

Galaxy Tab A9 4/64 GB (WiFi) za 799 złotych,

Galaxy Tab A9 8/128 GB (WiFi) za 999 złotych,

Galaxy Tab A9 8/128 GB (LTE) za 1199 złotych,

Galaxy Tab A9+ 4/64 GB (WiFi) za 1099 złotych,

Galaxy Tab A9+ 8/128 GB (WiFi) za 1299 złotych,

Galaxy Tab A9+ 8/128 GB (5G) za 1599 złotych.

Nowe tablety Samsunga kupicie już na przykład w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom. W tym ostatnim widoczna jest też srebrna wersja kolorystyczna, aczkolwiek na tę chwilę nie jest ona dostępna – na razie wszędzie można kupić urządzenie wyłącznie w szarej obudowie.

Co oferują nowe tablety Samsunga? Specyfikacja Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+

Tańszy Samsung Galaxy Tab A9 wyposażony jest w 8,7-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 1340×800 pikseli, procesor MediaTek Helio G99, od 4 do 8 GB RAM, od 64 GB do 128 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB, aparat 8 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie, podwójne głośniki o mocy 1 W z Dolby Atmos, akumulator o pojemności 5100 mAh i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Tablet ma fabrycznie wgrany system Android 13, a jego wymiary to 211×127,7×8 mm, zaś waga – 332 gramy.

Samsung Galaxy Tab A9+ oferuje natomiast 11-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 1920×1200 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, od 4 do 8 GB RAM, od 64 GB do 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności do 1 TB oraz procesor MediaTek Helio G99 lub Qualcomm Snapdragon 695 (odpowiednio w wersji z samym WiFi i z modemem 5G).

źródło: Amazon

Ponadto specyfikacja Galaxy Tab A9+ obejmuje jeszcze cztery głośniki o mocy 1,2 W z Dolby Atmos, aparaty 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, złącze słuchawkowe 3,5 mm, akumulator o pojemności 7040 mAh i system operacyjny Android 13. Ten tablet ma wymiary 168,7×257,1×6,9 mm i waży 480 gramów.