Samsung Galaxy S23 FE już dostępny w Polsce. Jest dobra cena i promocja na start

Zgodnie z zapowiedziami dziś do sprzedaży trafił nowy smartfon Samsunga – Galaxy S23 FE. Cena może zachęcić do zakupu, szczególnie że producent przygotował atrakcyjną promocję na start. A wybrane osoby mogą zaoszczędzić jeszcze więcej.

Samsung Galaxy S23 FE dostępny w Polsce. Ile kosztuje? (polska cena)

Samsung Galaxy S23 FE jest dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 3199 złotych,

8/256 GB za 3449 złotych,

a także w sumie sześciu wersjach kolorystycznych: miętowej, grafitowej, beżowej i purpurowej oraz niebieskiej i pomarańczowej – dwie ostatnie można kupić wyłącznie na samsung.com. Dla przypomnienia, Galaxy S21 FE kosztował na start od 3499 do 3849 złotych (odpowiednio za wariant 6/128 GB i 8/256 GB).

źródło: Samsung

Jak zostało wspomniane, producent przygotował promocję na start. Osoby, które kupią nowego Galaxy S23 FE w okresie od 11 listopada do 31 grudnia 2023 roku i aktywują smartfon do 7 stycznia 2024 roku oraz uruchomią i zalogują się do aplikacji Samsung Members, będą mogły otrzymać 300 złotych na kartę przedpłaconą Visa.

W tym celu, po 14 dniach od aktywacji urządzenia, nalezy we wspomnianej przed chwilą aplikacji dotknąć banner promocyjny i pobrać unikalny kod do 14 stycznia 2024 roku, a następnie zainstalować program Samsung Zwrot na kartę i wprowadzić w nim pobrany wcześniej kod. Po pozytywnej weryfikacji zostanie wygenerowana karta przedpłacona Visa, którą trzeba będzie dodać do Portfela Google, aby móc nią płacić w sklepach jak zwykłą kartą debetową czy kredytową.

Ponadto osoby, które kupią Galaxy S23 FE w aplikacji Samsung Shop, otrzymają rabat w wysokości 10% z kodem APP10. Zniżkę dostaną jednak wyłącznie zalogowani klienci, którzy wcześniej nie dokonywali zakupu w ww. programie.

Co oferuje Galaxy S23 FE? (specyfikacja)

Smartfon ma 6,4-calowy wyświetlacz Dynamid AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor Exynos 2200 z modemem 5G i akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować zarówno przewodowo, jak i indukcyjnie.

Ponadto smartfon oferuje aparat 10 Mpix (f/2.4) na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + teleobiektyw 8 Mpix (f/2.4) z 3x zoomem optycznym. Oprócz tego Galaxy S23 FE ma ekranowy czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.3, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + eSIM), USB-C (USB 3.2 Gen 1) i certyfikat IP68.

Wymiary smartfona to 158×76,5×8,2 mm, a waga – 209 gramów.