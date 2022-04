Producenci zalecają, aby naprawiać urządzenia w autoryzowanych serwisach. A wręcz to wymuszają, ponieważ skorzystanie z usług nieoficjalnych serwisantów lub samodzielna naprawa skutkuje utraceniem gwarancji na sprzęt. Samsung, podobnie jak niedawno Apple, zmienia jednak swoją politykę na korzyść klientów.

Reklama

Samsung umożliwi samodzielną naprawę smartfonów i tabletów w domowym zaciszu

Można powiedzieć, że 17 listopada 2021 roku „piekło zamarzło”, ponieważ właśnie tego dnia Apple ogłosiło uruchomienie programu Self Service Repair, w ramach którego pozwoli klientom zamówić oryginalne części, aby mogli samodzielnie dokonać serwisu swojego iUrządzenia. Objęto nim jednak tylko wybrane modele – na początek jedynie smartfony z serii iPhone 12 i iPhone 13. Projekt miał być dostępny w Stanach Zjednoczonych od początku 2022 roku, lecz wciąż nie jest.

Teraz Samsung zdecydował się na podobny krok. Producent poinformował, że przy współpracy z iFixit umożliwi klientom zamówienie oryginalnych części zamiennych do wybranych urządzeń, aby użytkownicy mogli samodzielnie wykonać serwis posiadanego sprzętu. Początkowo program, którego nazwa nie została jeszcze ujawniona, obejmować będzie smartfony z serii Galaxy S20 i Galaxy S21 oraz tablety Galaxy Tab S7+.

Galaxy Tab S7+ (fot. Andrzej Libiszewski / Tabletowo.pl)

Samsung poinformował, że zainteresowani klienci będą mogli zamówić zespoły wyświetlacza, szklane panele na tyły urządzeń oraz porty ładowania. Początkowo pojawiło się rozczarowanie, że na liście dostępnych części nie ma akumulatorów, ale CEO iFixit, Kyle Wiens, doprecyzował, że zespoły wyświetlacza Samsung będą dostarczane z przyklejoną baterią, aby przyspieszyć instalację.

Wraz z oryginalnymi częściami zamiennymi klienci otrzymają profesjonalne narzędzia oraz intuicyjną, graficzną instrukcję, która przeprowadzi przez cały proces krok po kroku. Samsung informuje też, że będą mogli oni odesłać wymienione elementy – zostaną one poddane „odpowiedzialnemu recyklingowi”.

Program samodzielnego serwisu urządzenia Galaxy zostanie uruchomiony w Stanach Zjednoczonych latem 2022 roku. Producent deklaruje, że w przyszłości na liście możliwych do samodzielnej naprawy pojawią się kolejne modele.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy projekt będzie dostępny również w innych krajach. Poprosiliśmy Samsung Polska o komentarz do tych rewelacji – gdy go dostaniemy, dodamy go do niniejszego artykułu.