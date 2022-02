Półtora roku czekania i oto nareszcie są – nowe tablety Samsunga z serii Galaxy Tab S8

Pierwsze tablety z serii Galaxy Tab S7 zadebiutowały 5 sierpnia 2020 roku. Samsung kazał więc czekać na premierę linii Galaxy Tab S8 blisko półtora roku. To bardzo długo. Czy się opłacało? Sprawdźcie, co mają do zaoferowania nowe Galaxy Taby.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S8

Nowa generacja tabletów składa się – przynajmniej na start, bo nie można wykluczyć premiery kolejnych modeli w przyszłości – z trzech przedstawicieli. Podstawowa wersja skierowana jest do minimalistów – jest „potężna i mobilna” oraz zapewnia „użyteczność na co dzień”. Można zatem powiedzieć, że jest przeznaczona do najbardziej licznego grona użytkowników – osób, które szukają uniwersalnego urządzenia, nadającego się do różnych celów, zarówno pracy, jak i nauki oraz rozrywki.

Samsung Galaxy Tab S8 poradzi sobie z każdym zadaniem szybko i płynnie, ponieważ dysponuje bardzo mocnymi podzespołami na czele z procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Do tego ma do dyspozycji 8 GB RAM i – w zależności od konfiguracji – 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej. W tym miejscu warto dodać, że urządzenie obsługuje również karty pamięci w formacie microSD o pojemności nawet do 1 TB.

Galaxy Tab S8, jako jedyny przedstawiciel nowej generacji tabletów Samsunga, ma wyświetlacz LPTS TFT. Ekran w tym modelu ma przekątną 11 cali i rozdzielczość WQXGA 25600×1600 pikseli, co przekłada się na 276 ppi. Oczywiście, jak przystało na urządzenie z najwyższej półki, jest też opcja odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 120 Hz. Ponadto użytkownik będzie mógł obsługiwać ekran rysikiem S Pen (BLE), który znajdzie się w zestawie sprzedażowym wraz z Galaxy Tab S8.

Z uwagi na zastosowanie wyświetlacza LTPS TFT, czytnik linii papilarnych znajduje się na bocznej krawędzi, a nie pod ekranem (jak w Galaxy Tab S8+ i Tab S8 Ultra). Tablet oferuje również aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix na przodzie oraz dwa na tyle: główny 13 Mpix z autofokusem i 6 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Specyfikacja Galaxy Tab S8 obejmuje jeszcze m.in. obsługę WiFi 6E, Bluetooth 5.2 i GNSS (GPS+Glonass, Beidou, Galileo), trzy mikrofony, cztery głośniki stereo z dźwiękiem AKG i Dolby Atmos oraz – opcjonalnie – modem 5G.

Wszystkie tablety z serii Galaxy Tab S8 po wyjęciu z pudełka będą pracować pod kontrolą systemu Android 12, a do tego mają zapewnione cztery aktualizacje Androida i pięć lat aktualizacji zabezpieczeń. Wersję bez żadnych dopisków zasili akumulator o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 45 W przez port USB-C 3.2 (zasilacz sprzedawany osobno).

Galaxy Tab S8 ma wymiary 253,8×165,3×6,3 mm i waży 503 gramy (wersja WiFi) lub 507 gramów (wariant z modemem 5G). W sprzedaży dostępne będą trzy kolory: grafitowy, srebrny i różowy.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S8+

Ten model skierowany jest natomiast do „maksymalistów”, ponieważ jest „premium i zrównoważony”. Podobnie jednak jak Galaxy Tab S8, on również sprawdzi się na co dzień w różnych scenariuszach użytkowania, gdyż ma na pokładzie ten sam procesor oraz będzie dostępny w identycznych konfiguracjach (8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB).

W przeciwieństwie jednak do Galaxy Tab S8, model z „plusem” w nazwie oferuje już wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 12,4 cala i rozdzielczości WQXGA+ 2800×1752 pikseli (266 ppi) z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Tutaj Samsung także zapewnił wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen, który znajdzie się w zestawie wraz z tabletem.

Galaxy Tab S8+ oferuje podobne aparaty i moduły łączności oraz dźwięk co Galaxy Tab S8. Ten tablet zasila natomiast akumulator o pojemności 10090 mAh, również ze wsparciem dla ładowania o mocy 45 W (zasilacz sprzedawany osobno). Całość ma wymiary 285x185x5,7 mm i waży 567 gramów (wersja WiFi) lub 572 gramy (wariant z modemem 5G). W sprzedaży dostępne będą trzy kolory: grafitowy, srebrny i różowy.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra skierowany jest z kolei do fanów technologii, ponieważ zapewnia dostęp do „najnowszych innowacji”, a do tego jest „większy i lepszy”. To m.in. zasługa zastosowania wyświetlacza Super AMOLED o przekątnej aż 14,6 cala. Ma on również rozdzielczość WQXGA+ 2960×1848 pikseli (240 ppi), funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ekranowy czytnik linii papilarnych, a do tego wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen (znajduje się on w zestawie).

Wyświetlacz w Galaxy Tab S8 Ultra ma też niewielkie wycięcie, w którym umieszczono dwa aparaty: główny o rozdzielczości 12 Mpix i drugi (również 12 Mpix) z obiektywem ultraszerokokątnym. Na tyle, podobnie jak w pozostałych dwóch tabletach z serii Galaxy Tab S8, umieszczono duet 13 Mpix + 6 Mpix (ultraszeroki) z diodą doświetlającą.

Topowy tablet w ofercie Samsunga także ma na pokładzie procesor Snapdragon 8 Gen 1, a do tego będzie dostępny w aż trzech konfiguracjach: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB i 16 GB + 512 GB. W tym modelu również nie zabrakło obsługi kart microSD o pojemności do 1 TB.

Tak samo, jak Galaxy Tab S8 i Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra też ma cztery głośniki z dźwiękiem AKG i Dolby Atmos oraz trzy mikrofony i Bluetooth 5.2, a także zapewnia obsługę WiFi 6E, GNSS (GPS+Glonass, Beidou, Galileo) i – opcjonalnie – sieci 5G.

Galaxy Tab S8 zasili akumulator o pojemności 11200 mAh. W tym modelu również nie zabrakło wsparcia dla ładowania przewodowego (przez USB-C 3.2) o mocy 45 W (zasilacz sprzedawany osobno). Tablet ma wymiary 326,4×208,6×5,5 mm i waży 726 gramów (wersja WiFi) lub 728 gramów (wariant 5G). Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w tylko jednym kolorze – grafitowym.

Ceny

Tab S8 128 GB WiFi – 3499 złotych

Tab S8 128 GB 5G – 4199 złotych

Tab S8+ 128 GB WiFi – 4399 złotych

Tab S8+ 128 GB 5G – 5099 złotych

Tab S8+ 256 GB 5G – 5299 złotych

Tab S8 Ultra 128 GB WiFi – 5299 złotych

Tab S8 Ultra 256 GB WiFi – 5799 złotych

Tab S8 Ultra 512 GB WiFi – 6699 złotych

Tab S8 Ultra 128 GB 5G – 5999 złotych

Tab S8 Ultra 256 GB 5G – 6499 złotych

Tab S8 Ultra 512 GB 5G – 7399 złotych

Przedsprzedaż nowych tabletów potrwa od 9 lutego do 24 lutego 2022 roku. W jej trakcie Samsung będzie dodawał etui Book Cover Slim z klawiaturą do Galaxy Tab S8 i Galaxy Tab S8+ oraz Book Cover z klawiaturą do Galaxy Tab S8 Ultra.