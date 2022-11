Premiera realme 10. Jest ładny i wydajny, ale czy to wystarczy?

Obyła się premiera nowej serii smartfonów realme. Dziesiąta generacja urządzeń stara się wnieść do średniej półki wysoką przyjemny design oraz wysoką wydajność. Jak mu idzie?

realme 10 – mocy, przybywaj!

Pierwszy smartfon z nowej edycji (a będzie ich zapewne trochę) kładzie nacisk na dwie kluczowe rzeczy: design i wydajność. Styl projektowy realme może się podobać. Nowy realme zyskał płaskie ramki, otwór w ekranie umieszczony w lewym górnym rogu wyświetlacza, a także zestaw aparatów na planie kół, symetrycznie wyłaniających się z tylnego panelu.

O ile design może do kogoś przemawiać, a do innych nie, tak realme liczy na to, że ku nowej propozycji skłonią się poszukiwacze solidnej wydajności. W zapowiedziach dotyczących premiery, realme 10 zostało nazwane „królem wydajności„. Nieskromnie, ale czy słusznie?

realme 10 (fot. GSMarena)

Otóż do tego niepozornego modelu wciśnięto procesor MediaTek Helio G99. To układ, który w testach AnTuTu może pochwalić się wynikiem aż o 40% wyższym niż ten, który osiągał Snapdragon 680 z realme 9. Wydajność samego układu głównego wzrosła o 25% przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 20%. To naprawdę powinno przełożyć się na większy komfort z użytkowania urządzenia.

Grafika zastosowana w Helio G99 także stoi po stronie mobilnych graczy. Mali-G57 MC2 obiecuje zapewnić rozgrywkę w 40 kl./s w PUBG. Minusem jest modem, który zamontowano w tym modelu – nie zapewni on łączności z sieciami 5G. Trzeba będzie zadowolić się poczciwym 4G/LTE.

Oprócz tego, w realme 10 zastosowano przynajmniej 4 GB RAM (6 GB lub 8 GB w wyższych wersjach), a także szybkie kości pamięci UFS 2.2 do przechowywania danych – w podstawowej wersji 64 GB. W razie potrzeby, można skorzystać ze slotu na karty microSD, dzięki czemu da się rozszerzyć pamięć nawet o 1 TB.

realme 10 (źródło: Appuals) realme 10 (źródło: Appuals) realme 10 (źródło: Appuals) realme 10 (źródło: Appuals) realme 10 (źródło: Appuals) realme 10 (źródło: Appuals)

realme 10 nie pod każdym względem lepszy

Wydawałoby się, że kolejna generacja jednego z najważniejszych modeli realme powinna być we wszystkich aspektach lepsza niż realme 9. Nie jest tak jednak. O ile wydajnościowo można liczyć na poprawę, tak część rzeczy nie zmieniła się w ogóle, a inne wręcz uległy regresji.

realme 10 wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala (2400 x 1080 pikseli) z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Próbkowanie dotyku sięga 360 Hz. Mamy też powłokę ochronną w postaci szkła Gorilla Glass 5. Jest to ten sam panel, który użyto w poprzedniku – nie odnotowano więc postępu.

realme 10 (źródło: Appuals)

Niestety, w kwestii aparatów nie utrzymano wysokiej jakości poprzednika. realme 9 mógł pochwalić się solidną matrycą 108 Mpix i ultraszerokokątnym obiektywem. Obu tych elementów zabrakło w nowym modelu. Wyposażono go w kamerę 50 Mpix (1/2,76 cala JN1) i czujnik głębi kadru 2 Mpix. To wszystko. Z przodu zdjęcia wykonamy aparatem 16 Mpix.

6 Ocena

Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W. Ponoć da się całkowicie uzupełnić energię w akumulatorze już w 70 minut. Osiągnięcie połowy naładowania baterii trwa tylko 28 minut.

Cena i dostępność realme 10

Ponieważ odbyła się już polska premiera nowego smartfona realme, możemy przekazać informacje o tym, jak wysoko realme wyceniło swoje nowe urządzenie. Otóż realme 10 w wersji 8 GB/129 GB będzie kosztował 1299 złotych.

Od 9 listopada, od godziny 12:00, do 10 listopada, do godziny 15:00 trwać będzie wyprzedaż flash sale, podczas której będzie można zakupić ten sprzęt o 100 złotych taniej, za 1199 złotych.

Sprzedaż prowadzona będzie w sklepie realme, w oficjalnym sklepie producenta na Allegro, a także na stronach czołowych marketów elektronicznych w polsce: RTV EURO AGD, Media Expert, x-kom, NEONET, Media Markt i Komputronik.

Słuchawki realme Buds Air 3S

Oprócz nowego smartfona, realme podało cenę nowych słuchawek TWS – Buds Air 3S. Za pchełki debiutujące w Polsce zapłacimy 249 złotych. Akcesorium trafi do sprzedaży w drugiej połowie listopada i dostępne będzie w tych samych punktach sprzedaży, co realme 10.