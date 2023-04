Nie każdy Samsung Galaxy S24 dostanie nowego Exynosa. A szkoda

Nie zdążyliśmy się nacieszyć obecnością obecnej generacji flagowców od Samsunga, a tu już czekają na nas informacje dotyczące tego, jaki model dostanie jaki układ mobilny i co zaoferuje autorskie APU Koreańczyków.

Exynos 2400 nie dla najdroższych

Nieoficjalnie mówi się, że Samsung w następnej generacji swoich flagowych smartfonów powróci do używania własnych układów mobilnych. „Powrotnym” APU stałby się wtedy Exynos 2400. Czy byłby to chip, który mielibyśmy właśnie zobaczyć w przyszłorocznej Serii Galaxy S24? I tak, i nie.

Samsung Galaxy S23 Plus (Jakub Kordasiński / Tabletowo.pl)

Według jednego z użytkowników Twittera, niejakiego RGcloudSa, najnowszy flagowy Exynos ma pojawić się wyłącznie w podstawowym modelu serii Galaxy S. Wciąż nie oznaczałoby to jednak, że byłby to jedyny wybór na całym świecie. Trudno oczywiście wyrokować na tym etapie, jak miałby wyglądać taki rozkład. W poprzedniej generacji, Galaxy S22, Exynosa 2200 dostał wyłącznie rejon europejski. Reszta świata mogła „cieszyć się” Snapdragonem 8 Gen 1. Za to dwa lata temu do Chin, USA, Kanady i Japonii trafił Galaxy S21 ze Snapdragonem 888, a pozostała część globu została zaopatrzona w smartfony z układem Exynos 2100.

A co z modelami Galaxy S24+ oraz Galaxy S24 Ultra? Te mają podobno w ramach umowy zawiązanej pomiędzy Samsungiem a Qualcommem pozostać wyłącznie domem dla układów mobilnych Snapdragon 8 Gen 3. Oprócz umowy na wyłączność z amerykańskim producentem jest jeszcze jeden argument, jaki może kierować Koreańczykami – być może nie chcą ryzykować z tak dużą produkcją Exynosa 2400, tylko spróbować pokazać na przykładzie podstawowego flagowca w rodzinie, że to jeszcze nie koniec obecności autorskich procesorów Samsunga na wyższej półce. A według innych źródeł jest na co czekać.

Samsung o 7% lepszy niż Qualcomm?

Jeżeli chodzi o wyniki „na papierze”, jednym z często używanych benchmarków jest aplikacja Geekbench, a jedną z jej części – test GPU oparty na API OpenGL oraz Vulkan. Zazwyczaj bez względu na wybraną opcję, lider był tylko jeden – Snapdragony z GPU Adreno. Okazuje się że w przypadku pojedynku Exynos 2400 z modułem Xclipse 940 i Snapdragonem 8 Gen 3 z Adreno 750 to przedpremierowo na czoło wychodzi opcja Samsungowa.

Jak podaje twitterowy użytkownik OreXda współpracujący z Tech_Reve, Exynos 2400 uzyskał w teście Geekbench Compute Score (Vulkan) 13858 punktów, a Snapdragon 8 Gen 3 – 12946. Jest to zatem wynik o ~7% wyższy na korzyść układu Samsunga. Poprzednim razem, kiedy starł się układy Exynos 2200 (Samsung Galaxy S22 Ultra) oraz Snapdragon 8 Gen 2 (REDMAGIC 8 Pro), ten pierwszy był według serwisu GizChina lepszy wyłącznie w teście obejmującym ray tracing.

Logo układów Exynos (źródło: Samsung)

Skąd taka przewaga Samsunga? Oprócz samego faktu, że nie wiadomo, czy informacja jest prawdziwa, gdyż brak jakichkolwiek grafik z wynikiem, GizChina sugeruje, że może chodzić o porównanie układu Exynos 2400 ze słabszą wersją Snapdragona 8 Gen 3 – wtedy Adreno 750 z pewnością różnił się specyfikacją od mocniejszego wariantu i miał niższe prędkości zegara.

Inną możliwością jest to, że według nieoficjalnych informacji Xclipse 940 z układem graficznym opartym na architekturze RDNA2 ma 6 WGP (Workgroup Processor), co przekłada się na 12 jednostek obliczeniowych, po dwie na moduł. Xclipse 920 w Exynosie 2200 miał natomiast 3 jednostki obliczeniowe. Oznacza to, że Samsung może zaserwować cztery razy więcej jednostek obliczeniowych GPU w Exynosie 2400 w porównaniu z poprzednim układem.

Wszystko to jednak tylko niepotwierdzone przez producentów informacje i do premiery zarówno Snapdragona 8 Gen 3, jak i Exynosa 2400 może się wiele zmienić. Czy flagowy układ Samsunga pokona Qualcomma w dniu debiutu serii Galaxy S24? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości – najpierw czeka nas wcześniejsza prezentacja Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5.