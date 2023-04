Nie będzie „polskiego 5G” – rząd zmienia plany

Uruchamianie „prawdziwego 5G” idzie w Polsce jak po grudzie. Wydawało się, że w końcu proces ten zakończy się zgodnie z oczekiwaniami, a tymczasem okazuje się, że nastąpił kolejny, znaczący zwrot akcji. Polski rząd zrezygnował bowiem z budowy państwowej sieci piątej generacji.

Nie będzie „polskiego 5G”

Memorandum, które miało stanowić początek prac nad narodową siecią piątej generacji w paśmie 700 MHz, zostało podpisane pod koniec października 2019 roku, jeszcze przed ogłoszeniem pierwszej aukcji, mającej na celu rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pomiędzy operatorami. Tę jednak, jak wiemy, ostatecznie odwołano i dopiero w grudniu 2022 roku ogłoszono kolejną, która – jak się spodziewamy – zakończy się zgodnie z oczekiwaniami wszystkich. Szczególnie że jest ona na coraz bardziej zaawansowanym etapie.

źródło: Orange

Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego czwartoklasiści mają otrzymać laptopy za darmo, zakładał też – również jako element transformacji cyfrowej – zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam, co miało zagwarantować uruchomienie 4200 stacji bazowych, dostarczających na obszarach wiejskich usługi 5G. To jednak może stać się nieaktualne.

Rzeczpospolita donosi bowiem, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej skierowało do konsultacji propozycję rewizji Krajowego Planu Odbudowy – w sumie w jej ramach może zostać zmienionych aż 13 reform i 39 inwestycji. Według dziennika, całkowicie zrezygnowano w inwestycji w sieci 5G – jej budową mają zająć się wyłącznie firmy komercyjne. Rządzący tłumaczą to brakiem zainteresowania zwrotną stroną wsparcia inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej.

Kiedy „prawdziwe 5G” w Polsce?

Funkcjonujący w Polsce operatorzy infrastrukturalni uruchomili sieć piątej generacji na częstotliwościach, wykorzystywanych wcześniej na potrzeby technologii 4G LTE, już w 2020 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się bezpośrednio od nich, że 5G Orange dociera do ~11,5 mln mieszkańców Polski, 5G Play do blisko 52% populacji kraju nad Wisłą, a 5G Plusa do ponad 20 mln. T-Mobile nie udzieliło nam informacji na ten temat.

Aktualnie, do 12 maja 2023 roku, trwa druga tura konsultacji w ramach drugiej aukcji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, przeznaczonych do uruchomienia sieci piątej generacji (nazywanej przez wiele osób „prawdziwą”, mimo że nie ma czegoś takiego jak „nieprawdziwe 5G”). Urząd Komunikacji Elektronicznej spodziewa się, że operatorzy będą mogli zacząć wykorzystywać pozyskane pasma w czwartym kwartale 2023 roku, zatem właśnie wtedy można oczekiwać jej udostępnienia klientom.

Jeśli natomiast chodzi o wspomniane na początku pasmo 700 MHz, to w wakacje mają się rozpocząć konsultacje dokumentacji procedury selekcyjnej na tę częstotliwość (oraz jednocześnie przy okazji też 800 MHz).