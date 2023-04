Samsung Galaxy Z Fold 5 może zadebiutować szybciej niż myśleliśmy

Na tę premierę z pewnością oczekuje ogromna rzesza fanów składanych smartfonów. Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5, czyli dwa sztandarowe składaki Samsunga, mogą pojawić się na rynku sporo szybciej, niż wcześniejsze modele. Przypomnijmy, co już o nich wiemy.

Składane Samsungi już za rogiem?

Do tej pory, Samsung zazwyczaj rozpoczynał masową produkcję zawiasów do swoich składanych urządzeń w okolicach końca czerwca. Jeśli wierzyć najnowszym pogłoskom, w tym roku ma się to zmienić i produkcja wspomnianych komponentów ruszy już początkiem czerwca. Co to może oznaczać?

Niewykluczone, że Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 mogą pojawić się na rynku już w lipcu, zatem o miesiąc wcześniej niż miało to miejsce w ostatnich latach. Być może firma nie chce zwlekać z premierą swoich składaków ze względu na coraz większą presję ze strony konkurencji.

W ostatnich miesiącach swoją premierę miały już Oppo Find N2 i Find N2 Flip (ten pierwszy niestety nie pojawił się w Polsce), a kilka dni temu vivo zaprezentowało swoje składaki, czyli Galaxy X Fold 2 oraz Galaxy X Flip. Z kolei w najbliższych tygodniach, dokładnie 9 maja, oficjalnie zadebiutuje również Huawei Mate X3. Dzień później Google zaprezentuje swojego pierwszego składanego smartfona, czyli Pixel Folda.

Samsung Galaxy Z Fold 4 (fot. Michele Sirignano | Tabletowo.pl)

Oczywiście, równie dobrze taki ruch Samsunga wcale nie musi oznaczać przyspieszenia premiery składaków. Może się okazać, że firma chce po prostu wystarczająco wcześnie zacząć przygotować się do premiery i startu sprzedaży, by uniknąć ewentualnych opóźnień.

Co już wiemy o Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5?

W świecie technologii nic nie pozostaje tajemnicą na zbyt długo, zatem już teraz nie brak przecieków sugerujących, co będą oferować najnowsze składaki Samsunga. Jedną z głównych nowości ma być zawias o nowej konstrukcji, który ma sprawić, że ekran będzie składać się w inny sposób – w kształt kropli wody. Dzięki temu szczelina między dwoma zamkniętymi częściami urządzenia będzie mniej zauważalna, a po rozłożeniu zagięcie pośrodku nie będzie aż tak razić w oczy.

Sercem urządzeń ma być układ Snapdragon 8 Gen 2 w wersji For Galaxy, zatem dokładnie ten sam, który znalazł się w najnowszej serii Galaxy S23. Zestaw aparatów, zarówno w Foldzie, jak i Flipie ma nie ulec olbrzymim zmianom. Natomiast w przypadku Flipa, pewną rewolucją może być wyraźnie większy ekran zewnętrzny. Ciekawe, czy pójdzie też za tym zwiększenie jego funkcjonalności.

8 Ocena

Czas pokaże, kiedy Koreańczycy rzeczywiście zaprezentują swoje najnowsze składaki. Być może rzeczywiście producent zrobi prezent swoim fanom w postaci szybszej premiery ich wyczekiwanych urządzeń.