Exynos wraca mocny jak nigdy wcześniej – oto flagowy Exynos 2100, który trafi do Galaxy S21

Flagowe procesory Samsunga przez wiele lat były krytykowane za to, że nie są w stanie zapewnić lepszego doświadczenia użytkowania niż konkurencyjne platformy mobilne Qualcomm Snapdragon z serii 8xx. Producent z Korei Południowej wziął sobie te uwagi do serca i dumnie poinformował, że „Exynos is back”. Poznajcie najnowszy układ Exynos 2100.

Specyfikacja Exynos 2100

Jest to pierwszy procesor Samsunga, który powstaje z wykorzystaniem procesu technologicznego 5 nm EUV (extreme ultra-violet). Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanej litografii, według deklaracji producenta z Korei Południowej, Exynos 2100 ma zapewnić o 10% wyższą wydajność i jednocześnie mieć aż o 20% niższe zapotrzebowanie na prąd niż poprzednik, produkowany z wykorzystaniem 7-nm procesu produkcyjnego.

źródło: Samsung

Exynos 2100 składa się w sumie z ośmiu rdzeni, podzielonych na trzy klastry. Pierwszy to super-rdzeń na bazie ARM Cortex-X1 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,9 GHz (Samsung współpracował nad nim z ARM), który zajmie się przetwarzaniem najbardziej skomplikowanych operacji. W skład drugiego klastra wchodzą trzy rdzenie ARM Cortex-A78, również przeznaczone do obsługi wymagających zadań. Ostatni klaster to kwartet rdzeni ARM Cortex-A55.

Jak informuje Samsung, Exynos 2100 zapewnia nawet o 30% wyższą wydajność wielordzeniową w porównaniu do swojego bezpośredniego poprzednika.

źródło: Samsung

Ponadto Samsung zastosował tu też układ graficzny ARM Mali-G78, który obsługuje najnowsze API, takie jak Vulkan czy OpenCL, i według deklaracji producenta zapewnia o ponad 40% wyższą wydajność przetwarzania grafiki.

Jak przystało na procesor z topowej półki, oczywiście nie zabrakło także dedykowanej jednostki NPU – w Exynosie 2100 jest ona trzyrdzeniowa i jest w stanie przetwarzać nawet 26 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Dla porównania, NPU w poprzedniku mogło pochwalić się „jedynie” 15 TOPS, a więc mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 70%.

źródło: Samsung

Exynos 2100 dysponuje też procesorem przetwarzania obrazu (ISP), który może obsłużyć aparaty o rozdzielczościach nawet 200 Mpix oraz w sumie nawet sześć pojedynczych i cztery w tym samym czasie. Ponadto wspiera również nagrywanie wideo w 4K w 120 klatkach na sekundę i odtwarzanie filmów w 8K w 60 fps.





źródło: Samsung

Na pokładzie Exynosa 2100 jest również zintegrowany modem 5G, obsługujący technologie mmWave i sub-6 GHz. W pierwszym przypadku maksymalna prędkość pobierania danych może osiągnąć nawet 7,35 Gbit/s, natomiast w drugim do 5,1 Gbit/s. W sieciach 4G jest to zaś do 3 Gbit/s (ze wsparciem dla 1024 QAM).

Exynos 2100 jest już na etapie masowej produkcji. I nic dziwnego, ponieważ w pierwszej kolejności trafi do flagowców z serii Galaxy S21, które oficjalnie zadebiutują już w najbliższy czwartek, 14 stycznia 2021 roku.