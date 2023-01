REDMAGIC 8 Pro to gamingowa bestia, którą wkrótce kupisz w Polsce

Osoby spędzające czas wolny na graniu w gry wideo można by podzielić na dwie grupy – tych, którzy nie chcą wyróżniać się z tłumu i tych, którym zależy na rozpoznawalności z daleka. REDMAGIC 8 Pro to spełnienie marzeń osób identyfikujących się z tą drugą opcją.

Bestia pod nowym szyldem

REDMAGIC to marka gamingowych smartfonów od Chińczyków z nubii (dawniej część ZTE). Przy okazji premiery modelu REDMAGIC 8 Pro odsłoniła ona nowe logo, które ma symbolizować cel firmy, jakim jest tworzenie nie tylko urządzeń dla graczy, ale również dla osób w każdym wieku i o różnym stylu życia. Patrząc jednak na zdjęcia nowego smartfona oraz na specyfikację, widać czarno na białym, komu najbardziej sprzęt przypadnie do gustu.

Źródło: REDMAGIC

Rzut oka na układ mobilny i widać, że REDMAGIC 8 Pro chce należeć do najwyższej ligi w kwestii osiągów – Snapdragon 8 Gen 2 to SoC, który przez najbliższych kilka miesięcy może nie mieć sobie równych, jeżeli chodzi o wydajność. Najsłabsze wersje globalne otrzymają ponadto 12 GB RAM LPDDR5x oraz 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 4.0. W mocniejszym wariancie RAM zostaje podbity do 16 GB, a miejsce na dane rośnie do 512 GB.

Aby jeszcze bardziej podkręcić wrażenia płynące z mobilnego grania, REDMAGIC 8 Pro korzysta z gamingowego chipsetu Red Core 2, który w czasie rzeczywistym usprawnia pracę dodatkowych, dotykowych triggerów na dłuższym boku obudowy, wibracji, funkcji dotykowych oraz dźwięku podczas zabawy. Ponadto smartfon otrzymał również usprawnienia w CPO (cube performance optimizer), który kompensuje liczbę klatek na sekundę w grach bez większego poboru energii. W nowym wydaniu CPO oferuje trzy „przełączniki”, które aktywują się w zależności od tego, czy gramy, oglądamy przerywnik filmowy i wchodzimy w interakcję w grze lub gdy potrzebna jest interwencja dodatkowych systemów w celu zachowania stabilności rozgrywki.

Kamerka pod ekranem oraz gniazdo słuchawkowe

REDMAGIC 8 Pro oferuje również 6,8-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2480×1116 pikseli (400 PPI) oraz stosunku panelu do frontowej powierzchni na poziomie 93,7%. We współpracy z BOE opracowano również drugą generację wyświetlacza z kamerką znajdującą się pod nim. Sam panel oferuje maksymalną jasność na poziomie 1300 nitów i technologię Independent Pixel Drive, dzięki czemu każdy subpiksel w pikselu może być kontrolowany niezależnie od innych, co w efekcie daje ekran oferujący jeszcze lepszą jakość obrazu.

Co się tyczy pozostałych aparatów, które znajdziemy z tyłu obudowy – głównym jest szerokokątny obiektyw oparty na matrycy Samsung GN5 o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszą mu 8 Mpix aparat ultraszerokokątny oraz kamerka makro o rozdzielczości 2 Mpix.

Źródło: REDMAGIC

REDMAGIC 8 Pro to również dźwięk w stereo korzystający z technologii DTS: X Ultra oraz możliwa synchronizacja dźwięku z oświetleniem RGB z tyłu urządzenia. Miłym zaskoczeniem jest to, że smartfon tej klasy w 2023 roku otrzyma też gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, znajdujące się na górnej krawędzi. Osoby korzystające z akcesoriów bezprzewodowych docenią także obecność Bluetooth w standardzie 5.3.

Wentylator i wirtualna asystentka

Każdy model REDMAGIC 8 Pro korzysta z 10-warstwowej powierzchni chłodzącej, na którą składa się m.in. płytka chłodząca, grafen znajdujący się pod ekranem, żel o wysokiej przewodności cieplnej i wentylator z osiągający prędkość maksymalną 20000 obrotów na minutę. W wersjach z transparentnymi pleckami jest on widoczny po lewej stronie urządzenia oraz otrzymuje podświetlenie RGB. Całość ma oferować maksymalną temperaturę obudowy nieprzekraczającą 41,7℃.

Wraz z nakładką systemową REDMAGIC 6.0 do REDMAGIC 8 Pro trafi Mora – wirtualna asystentka. Według oficjalnych informacji, dzięki współpracy z XR Labs Mora może pojawić się na dynamicznych tapetach lub w rozszerzonej rzeczywistości, a wśród jej zadań znajduje się m.in. przypominanie o codziennych obowiązkach lub nieodebranych połączeniach.

Źródło: REDMAGIC

Szósta iteracja nakładki REDMAGIC to również nowy wygląd, dodatkowe wtyczki wewnątrz oprogramowania Game Space oraz REDMAGIC Studio – opcja zamienienia smartfona w mobilne biuro, przypominająca rozwiązania znane z Motoroli (Ready For) czy Samsunga (DeX). Podczas codziennego użytkowania REDMAGIC 8 Pro jest podtrzymywany przy życiu przez akumulator o pojemności 6000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 65 W.

Cena oraz dostępność

REDMAGIC 8 Pro trafi do oficjalnej, globalnej sprzedaży już 2 lutego 2023 roku. Smartfon będzie dostępny również w Polsce. Oferta obejmuje dwie wersje – Matte oraz Void. Pierwsza, pozbawiona przezroczystej obudowy oraz oświetlenia RGB, charakteryzować się będzie 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Ten wariant wyceniono na 649 euro (równowartość ~3050 złotych). REDMAGIC 8 Pro Void zaoferuje transparentne plecki z kolorowym podświetleniem, 16 GB RAM i 512 GB przestrzeni dyskowej w cenie 799 euro (~3760 złotych).