Galaxy S24 Ultra będzie miał mniej aparatów niż Galaxy S23 Ultra

Klienci oczekują, że w smartfonach z najwyższej półki „będzie na bogato”. Do tej pory Samsung nie szczędził aparatów w swoich topowych modelach z serii Galaxy S, ale to się ma zmienić. Według najnowszych informacji, Galaxy S24 Ultra zaoferuje mniej aparatów niż poprzednik.

Samsung usunie jeden aparat z Galaxy S24 Ultra

Do tej pory wszystkie smartfony z serii Galaxy S z dopiskiem „Ultra” oferowały cztery aparaty na panelu tylnym. Ich specyfikacja się zmieniała, ale począwszy od Galaxy S21 Ultra Samsung stosował dwa teleobiektywy – jeden, który zapewniał 3x zoom optyczny i drugi (o budowie peryskopowej) z możliwością aż 10-krotnego przybliżenia optycznego. Tak samo było też w Galaxy S22 Ultra i jest w Galaxy S23 Ultra, ale już nie będzie w Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S23 Ultra (fot. Tabletowo.pl)

Według doniesień, przekazywanych przez renomowanego i świetnie poinformowanego (a przez to bardzo wiarygodnego) informatora, który posługuje się w social mediach nickiem Ice universe, Galaxy S24 Ultra zostanie pozbawiony jednego z aparatów, a konkretniej teleobiektywu z 3x zoomem optycznym.

Nie musi to jednak oznaczać, że Samsung zrobi drastyczny krok w tył i jego najnowszy flagowiec zaoferuje mniejsze możliwości w aspekcie zoomu niż poprzednicy. Według Ice universe Koreańczycy mają „zaimplementować” jego funkcjonalność do teleobiektywu o budowie peryskopowej, który zapewni duży zakres zoomu optycznego.

Ice universe niestety nie podaje więcej szczegółów na ten temat. Według serwisu Android Central Koreańczycy mogą wykorzystać w Galaxy S24 Ultra nowy moduł teleobiektywu LG Innotek, który został zapowiedziany przy okazji targów CES 2023 w Las Vegas i zapewnia optyczne powiększenie obrazu od 4 do 9 razy. To jednak tylko domysły, choć taki scenariusz jest możliwy, ponieważ Samsung i LG w ostatnim czasie coraz mocniej zacieśniają swoją współpracę – nowe Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 mają wykorzystać m.in. akumulatory LG Energy Solution, a do tego Samsung planuje sprzedawać telewizory z ekranami LG Display.

Co jeszcze wiadomo o Galaxy S24 Ultra?

Samsung ma problem z utrzymaniem Galaxy S24 Ultra w tajemnicy, bowiem to już kolejne informacje na jego temat, które przedpremierowo wyciekły do sieci. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że na pokładzie tego smartfona znajdą się też między innymi:

Ponadto mówi się, że Galaxy S24 i Galaxy S24+ zaoferują minimum 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej i będą dostępne w wersjach z 12 GB RAM, natomiast w Galaxy S24 Ultra ilość RAM może sięgnąć nawet 16 GB.