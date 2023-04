Amazfit GTR 4 Limited Edition ma coś, czego nie miał jeszcze żaden Amazfit

W zeszłym roku na rynku zadebiutował smartwatch Amazfit GTR 4. Chociaż to naprawdę dobry sprzęt, to trochę brakuje mu do ideału. Producent postanowił jednak uzupełnić te braki i wprowadza na rynek model GTR 4 Limited Edition. Czym różni się od swojej oryginalnej wersji?

Różnice widoczne już na pierwszy rzut oka

Chociaż konstrukcja nowego zegarka jest podobna do modelu GTR 4, to jednak już na pierwszy rzut oka można dostrzec kilka znaczących różnic w jego designie. Podstawową jest zaokrąglona, błyszcząca ramka, wykonana ze stali nierdzewnej, która pojawiła się w tym modelu. Jest ona bardzo podobna do tej, zastosowanej w Amazfit GTR Mini.

Kolejną znaczącą różnicą są przyciski. W GTR 4 Limited Edition producent zdecydował się na umieszczenie dwóch, wystających ponad obudowę zegarka fizycznych przycisków. Przypomnijmy, że w GTR 4 mamy do czynienia z klasyczną koronką oraz płaskim przyciskiem znajdującym się poniżej jej.

Amazfit GTR 4 Limited Edition jest dostępny w tylko w jednym wariancie kolorystycznym – Infinite Black z paskiem wykonanym z fluoroelastomeru.

Amazfit GTR 4 Limited Edition (źródło: Amazfit)

Amazfit GTR 4 vs GTR 4 Limited Edition

Specyfikacja Amazfit GTR 4 Limited Edition w większości pokrywa się z tym, co oferuje klasyczny GTR 4. Producent wyposażył zegarek w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i 326 ppi. Dodatkowo ekran pokryty jest szkłem hartowanym. Smartwatch przez całą dobę może śledzić puls, stres oraz natlenienie krwi. W edycji limitowanej pojawił się jednak jeszcze sensor odpowiedzialny za pomiar temperatury skóry – to jedna z nowości w porównaniu z klasyczną wersją tego zegarka.

Największą zmianą jest jednak fakt wprowadzenia czegoś, czym nie mogło pochwalić się do tej pory żadne z urządzeń wearable tego producenta. Mowa tutaj o wsparciu dla ładowania bezprzewodowego. Chociaż GTR 4 Limited Edition oferuje tę samą pojemność akumulatora co GTR 4, to jednak można ładować go bez użycia kabli.

Ile trzeba dopłacić za te udogodnienia? Póki co sprzęt trafił na amerykański rynek, a jego cena jest oczywiście wyższa niż standardowej wersji tego smartwatcha. Za limitowaną edycję Amazfit GTR 4 trzeba zapłacić 249 dolarów, czyli równowartość ~1035 złotych, podczas gdy cena GTR 4 wynosi w USA 199 dolarów, tj. ~830 złotych.