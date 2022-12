Masz smartfon Samsunga? Możesz zyskać większą kontrolę nad jego aparatem

Na co dzień każdy użytkownik smartfona docenia automatyzację niektórych procesów i oddanie kontroli nad każdym parametrem algorytmom oraz sztucznej inteligencji. Są też jednak tacy, którzy chcieliby mieć wpływ na większą liczbę elementów. Samsung ma dla tych drugich niespodziankę.

Asystent fotograficzny

Zanim przejdziemy do dania głównego, warto wytłumaczyć, co to jest Good Lock. Dla niewtajemniczonych w ekosystem Samsunga jest to potężne narzędzie do personalizowania wyglądu oraz zachowania smartfona. Aplikacja zadebiutowała w 2016, choć na jej polską premierę musieliśmy czekać aż do grudnia 2022 roku.

Na tejże właśnie platformie w październiku zadebiutował nowy moduł w wersji beta – Camera Assistant. Pozwala on pogrzebać w ustawieniach domyślnej aplikacji aparatu w telefonie. Za jego pomocą wyłączycie automatyczny HDR, ustalicie wyższy priorytet na prędkość otwarcia przysłony czy wyłączycie przełączenie się pomiędzy obiektywami.

Miejmy nadzieję że Camera Assistant wyjdzie niedługo z wersji Beta i nie tylko widoczny powyżej Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma dostęp do garści przydatnych funkcji. (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo)

Camera Assistant brzmi jak coś, co powinno trafić na każdy współczesny smartfon sygnowany logotypem koreańskiego producenta – na obecną chwilę funkcja dostępna była wyłącznie na smartfony z serii Galaxy S22. Na szczęście firma potwierdziła właśnie, że po wyjściu z wersji Beta, „Asystent Aparatu” trafi na inne urządzenia producenta.

Jakie Samsungi otrzymają nowy moduł?

Nie należy się jednak za bardzo cieszyć. Moderator na forum społeczności Samsunga poinformował użytkowników, że lista modeli, na które trafi Camera Assistant zostanie podana dopiero w momencie, kiedy firma wypuści stabilną wersję aplikacji. Kiedy to nastąpi, tego nie wiemy.

Koreańczycy lubią testować nowe moduły dla Good Locka przez kilka miesięcy zanim będą w stu procentach pewni, że całość będzie działać bez problemu. Ponadto wolą, aby premiera nowej funkcji zbiegła się z premierą jakiegoś urządzenia – tutaj nadziei należałoby wypatrywać w premierze Samsungów z serii Galaxy S23.

Na obecną chwilę Camera Assistant jest kompatybilny wyłącznie z modelami Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra. Gdybym miał szukać jakiejś wskazówki, które starsze urządzenia otrzymają w pierwszej kolejności nowy moduł, byłaby nią aplikacja Expert RAW. Ta pojawiła się najpierw w modelu Samsung Galaxy S21 Ultra. Dziś korzystać z niej mogą zarówno nowe flagowce marki, jak i konstrukcje sprzed dwóch lat, takie jak Galaxy S20 Ultra i Galaxy Note 20 Ultra.

Jeżeli chcecie przetestować „Asystenta Aparatu” i być może wpłynąć na jego szybszą premierę w stabilnej wersji, jest on dostępny w Galaxy Store. Co ciekawe, na tę chwilę jest to samodzielna aplikacja niewymagająca posiadania Good Lock.