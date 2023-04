Uważasz, że aplikacja Żabki nie jest Ci potrzebna? To może Cię do niej przekonać

Duża część sklepów ma swoje aplikacje i zachęca do korzystania z nich na różne sposoby. Aplikacja żappka dla klientów sklepów Żabka zdecydowanie się wyróżnia na ich tle. Właśnie pojawił się kolejny powód, aby z niej korzystać.

Aplikacja żappka nie jest jak wszystkie aplikacje sklepów spożywczych

Wiele osób narzeka, że każdy sklep zachęca do pobierania swojej aplikacji – jeśli ktoś robi zakupy w różnych sieciach i chciałby zainstalować program każdej z nich, uzbierałoby się ich naprawdę sporo. Z drugiej strony w większości przypadków przynosi to wymierne korzyści – dzięki programowi lojalnościowemu można skorzystać z większej liczby promocji, bo tak już jest, że niektóre zarezerwowane są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Żabka nie jest wyjątkiem – jej aplikacja żappka również zapewnia szereg benefitów, w tym rabaty na dostępne w sklepie produkty, jednak to tylko ułamek jej funkcjonalności. Można za jej pośrednictwem kupić również Dobrą Paczkę (czyli zestaw-niespodziankę z gotowymi produktami spożywczymi z krótkim terminem przydatności – usługa podobna do na przykład Too Good To Go) oraz kawonament, czyli odnawianą automatycznie co miesiąc subskrypcję na kawę.

Ponadto aplikacja żappka umożliwia uruchomienie płatności mobilnych Żappka Pay, śledzenie paczki do odebrania we wskazanym sklepie sieci Żabka, a nawet… hodowanie wirtualnej żaby – Żabu. Najczęściej jednak jest ona kojarzona jako program lojalnościowy do zbierania punktów – żappsów, które do tej pory można było wymienić przede wszystkim na różne produkty (aczkolwiek nie tylko, bo na przykład na grę Wiedźmin również).

Aplikacja żappka z niespodziewaną nowością

Żabka ponownie zaskakuje – ta nowość ma dużą szansę nakłonić do tej pory niezdecydowanych klientów do zainstalowania aplikacji i zbierania żappsów. Bo o ile ktoś niekoniecznie musi chcieć je zbierać, aby wymienić je na produkty spożywcze lub niespożywcze, o tyle zniżką do popularnego sklepu może już nie pogardzić.

W aplikacji żappka pojawiła się bowiem nowa sekcja – Wszystko za żappsy, w której można wymienić zebrane żappsy na kupony rabatowe do popularnych sklepów. Aktualnie dostępne są:

CCC – 25% zniżki na wybrany produkt za 250 żappsów,

Decathlon Rent – rabat 30% za 300 żappsów,

Decathlon Serwis – 20% zniżki na przegląd roweru za 200 żappsów,

eobuwie.pl – rabat 20% na nieprzecenione produkty za 200 żappsów,

HalfPrice – 20% zniżki na wybrany produkt za 200 żappsów,

Legimi – 45 dni bez opłat za 750 żappsów,

Legimi – 14 dni bez opłat za 500 żappsów,

Maczfit – 100 złotych zniżki przy zamówieniu na 10 dni za 250 żappsów,

Maczfit – 250 złotych zniżki przy zamówieniu na 20 dni za 500 żappsów,

Maczfit – 400 złotych zniżki przy zamówieniu na 28 dni za 750 żappsów,

Modivo – rabat 20% na nieprzecenione produkty za 200 żappsów,

Traficar – 50% zniżki na trzy przejazdy za 1000 żappsów,

Traficar – 99% zniżki na jeden przejazd za 750 żappsów.

Aplikacja żappka – Wszystko za żappsy (fot. Tabletowo.pl)

Aplikacja żappka dostępna jest na iPhone’y (w App Store) oraz na smartfony z systemem Android – można ją pobrać ze sklepu Google Play i Huawei AppGallery. Za każdą wydaną złotówkę klient otrzymuje 4 żappsy (za wyjątkiem zakupu m.in. papierosów, wyrobów alkoholowych, doładowań GSM i kart pre-paid jak Paysafecard).