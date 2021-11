Już możecie grać w PUBG: New State na urządzeniach z Androidem i iOS!

PUBG: New State właśnie zadebiutowało w Apple App Store i Google Play! Użytkownicy urządzeń z systemem iOS i Android z ponad 200 krajów, mogą zacierać ręce do kolejnych bitew typu battle-royale. PUGB: New State już teraz zbiera całkiem pozytywne opinie. Pojawiają się nawet komentarze, że to nowa generacja tego typu gier.

PUBG: New State lepsze niż wersja na PC?

Twórcy gry nie ukrywali, że PUBG radzi sobie lepiej na urządzeniach mobilnych niż na pecetach. W związku z tym, zdecydowano się zaprojektować New State w taki sposób, aby dostarczył nie tylko świetny gameplay, ale również wysoki poziom oprawy graficznej.

W tym celu wykorzystano możliwości silnika Unreal Engine i, cóż… Muszę przyznać, że wygląda to bardzo dobrze. Świetnie prezentują się zwłaszcza tekstury i oświetlenie. Do tego, PUBG: New State zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie przegrzewać procesorów i zaoferować komfortową rozgrywkę zarówno użytkownikom, którzy korzystają z najnowszych smartfonów, jak i tych, którzy posiadają nieco starszy sprzęt. Które z nich udźwigną tak zaawansowaną produkcję?

Krafton – producent gry – udostępnił już minimalne wymagania sprzętowe:

CPU: 64-bitowy (ABI arm64 lub wyższy)

RAM: 2GB lub więcej

OS: Android 6.0 lub nowszy

Open GL 3.1 lub nowszy / Vulkan 1.1 lub nowszy

Na szczęście wymagania nie są z kosmosu, co z pewnością pomnoży liczbę graczy, którzy zdecydują się zainstalować nowego PUBGa. Przypomnijmy, że na parę tygodni przed premierą do gry zarejestrowało się ponad 50 milionów graczy. Tytuł ogracie poprzez Google Play lub App Store.

Krafton informuje o problemach

Niestety, jak to w czasie premier bywa – na powierzchnię wpływają błędy i niedociągnięcia. Producent gry poinformował, że poszczególni gracze mogą spotkać się ze sporadycznym migotaniem lub niewłaściwym wyświetlaniem kolorów.

Co więcej, mogą się też pojawić problemy z elementami urozmaicającymi dostępne bronie, które będą nakładane z opóźnieniem. Czasami też gra może w ogóle nie działać z powodu włączonego debugowania USB, zaleca się więc wyłączenie tej opcji.

Prezenty na premierę

Z okazji premiery PUGB: State New w Google Play Store możecie odebrać kilka darmowych prezentów (przykładowo: skórkę do pojazdu Takion TR1). Idealnie, żeby rozpocząć nową przygodę w jednej z najbardziej wciągających gier multiplayer.

Dla tych, którzy jednak z PUBG jeszcze nie mieli styczności, a o New State nie słyszeli w ogóle, kilka słów wyjaśnienia.

PUGB: New State to sieciowa strzelanka, zaprojektowana w modelu free-to-play. Tytuł stanowi mobilny spin-off głównej części gry. Podczas zabawy, przeniesiecie się do 2051 roku, aby w futurystycznej rzeczywistości toczyć zażarte boje z innymi graczami, wykorzystując przy tym szereg potężnych broni. Oczywiście, wszystko podano w klasycznym sosie battle royale.