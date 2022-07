Always On Display w iPhonie? Wygląda na to, że się doczekamy!

O wprowadzeniu Always On Display do nadchodzących iPhone’ów mówi się od dawna, lecz do niedawna nie mieliśmy zbyt wielu dowodów na to, że Apple faktycznie coś szykuje. Aż do iOS 16 – w najnowszej becie systemu pojawiły się kolejne pliki, które wskazują na implementację takiego rozwiązania.

Reklama

Przyciemnione tapety to przedsmak Always On Display

Na początku czerwca, czyli tuż po zaprezentowaniu pierwszych wersji testowych iOS 16, znaleziono w kodzie nowego systemu wiele elementów odnoszących się do Always On Display. Apple poukrywało strzępki informacji dotyczące tej funkcji m.in. w ekranie blokady oraz Springboardzie, czyli interfejsie ekranu głównego oraz blokady.

To jednak nie koniec niespodzianek, gdyż czwarta beta przynosi nam kolejne informacje dotyczące AOD. Jak podaje 9to5Mac, w plikach systemu znalazły się nowe wersje tapet systemowych, które zostały dość mocno przyciemnione. Można w nich zauważyć spore podobieństwo do funkcji zawsze włączonego ekranu na Apple Watchu Series 5 lub nowszym.

Najnowsze smart zegarki giganta również zawsze pokazują wybraną przez użytkownika tarczę, lecz jest ona uproszczona i dość mocno przyciemniona, a przy przełączaniu się między trybami wyświetlana jest delikatna animacja. Jeśli podobną animację zastosujemy przechodząc od zwykłej do przyciemnionej tapety z iOS 16, zaczyna to wyglądać jeszcze ciekawiej.

fot. 9to5Mac, MacRumors

Tylko dla iPhone’a 14 Pro i Pro Max

Choć Always On Display zapowiada się bardzo obiecująco, użytkownicy mogą nie być zadowoleni ze sposobu jego wdrożenia. Jak można się domyślić, nie bez powodu o nowej funkcji nie wspomniano podczas WWDC.

Apple pragnie, by była ona wyróżnikiem nadchodzących modeli 14 Pro i 14 Pro Max. Smartfony te mają zaoferować ekran ProMotion, który jest w stanie (podobnie jak wyświetlacz w Apple Watch Series 5 i nowszych) zmniejszyć odświeżanie do zaledwie 1 Hz. Dla przypomnienia, iPhone 13 Pro i 13 Pro Max są w stanie zejść do minimalnie 10 Hz.

Przy włączonym Always On Display, Apple Watch wyświetla uproszczoną wersję tarczy, fot. Tabletowo

Wielu posiadaczy zeszłorocznych modeli z pewnością będzie rozzłoszczona, jeśli producent nie zdecyduje się na udostępnienie Always On Display także im. W sieci pojawiają się liczne głosy, mówiące o bardzo niewielkim wpływie tej funkcji na czasie pracy na baterii.

Teraz, gdy iOS 16 przestał ukrywać nadchodzący AoD, presja użytkowników może wzrosnąć jeszcze bardziej. Nie jest do końca jasne, czy Apple ugnie się pod tymi prośbami, lecz na pewno na tę nowość nie powinni liczyć użytkownicy podstawowych modeli oraz wariantów mini i Max (bez Pro).