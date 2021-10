Pixele już przygotowane? Android 12 właśnie został wydany

Pixel 6 i 6 Pro to nie jedyne „niespodzianki”, które Google przygotowało dla swoich fanów. Właściciele starszych smartfonów firmy z Mountain View mogą już pobrać stabilną wersję Android 12.

Zmian jest naprawdę sporo

W przeciwieństwie do iOS 15, który dla wielu osób okazał się rozczarowujący pod względem nowości, Android 12 przynosi sporą paczkę zmian. Właściciele Pixeli zauważą liczne ulepszenia od razu po zainstalowaniu aktualizacji, bowiem wprowadza ona znacząco odmieniony interfejs.

Z pewnością pod względem wizualnym mamy do czynienia z jedną z największych aktualizacji. W ręce użytkowników został bowiem oddany nowy język wzornictwa. Material You to m.in. zmienione widżety, przebudowany panel powiadomień, odświeżony projekt wielu elementów systemu operacyjnego, a także ciekawe funkcje – np. automatyczne dostosowanie kolorystyki do ustawionej tapety.

Wśród kolejnych interesujących nowości z pewnością należy wymienić tryb obsługi jedną ręką, który może okazać się szczególnie przydatny w dużym Pixelu 6 Pro. Natomiast osoby ceniące prywatność powinny sprawdzić nowe menu, które umożliwia łatwy podgląd dostępu do lokalizacji, kamery czy mikrofonu. Kontrola nad tym, z czego korzystają aplikacje, stała się odczuwalnie prostsza i wygodniejsza.

Jak zapewnia Google, Android 12 to jeszcze usprawnienia pod maską. System ma działać odczuwalnie szybciej i bardziej responsywnie, co odczujemy zarówno na słabszych smartfonach, jak i również na modelach z wyższej półki.

Oczywiście to tylko część ze wszystkich nowości, które wprowadza opisywana aktualizacja. Trzeba przyznać, że Google tym razem naprawdę się postarało i dostarczyło wyjątkowo ciekawy produkt. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób od dłuższego czasu czekało na udostępnienie aktualizacji.

Android 12 trafia na pierwsze urządzenia

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Android 12 w pierwszej fazie trafi na smartfony z linii Pixel. To one są traktowane priorytetowo i to często one pozwalają poznać najwięcej nowości wprowadzonych przez Google.

Firma z Mountain View za pośrednictwem oficjalnego bloga poinformowała, że proces udostępniania wyczekiwanej aktualizacji właśnie się rozpoczął. Android 12 jest wdrażany na Pixele 3 i wszystkie nowsze modele.