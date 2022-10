Microsoft znów chce obrócić kota ogonem – poznajcie Surface Laptop 5 i Surface Studio 2+

Kiedy koncept komputera PC jest znany i lubiany, Microsoft zaczyna szukać pola do innowacji – zarówno w segmencie profesjonalnym, jak i tym kreatywnym. Czy nowe sprzęty z linii Surface są na to wystarczającym dowodem? O tym zadecydują przede wszystkim portfele klientów.

Surface Laptop 5 – szybkość i styl

Możliwość wyboru zawsze jest dobrą informacją. Tutaj gigant z Redmond przygotował aż dwa warianty, różniące się wielkością przekątnej ekranu – 13,5″ lub 15″. Co ważne, każdy z nich ma oczywiście dotykowy ekran PixelSense, współpracujący z rysikiem Surface Pen i wspierający standard Dolby Vision IQ.

Oprócz tego Surface Laptop 5 ma charakteryzować się piorunującą szybkością działania na systemie Windows 11, często obciążonym wieloma zadaniami naraz. Pomogą w tym nie tylko procesory Intela 12. generacji, ale też złącze USB Thunderbolt 4, pozwalające na podłączenie do monitora – na przykład takiego o proporcjach 21:9 – i pracę na kilku oknach jednocześnie. W laptopie znajdziemy do tego jedno wejście USB-A 3.1, 3,5 mm audio jack oraz port Surface Connect. Co ważne, korporacja z Seattle twierdzi, że laptop będzie 50% mocniejszy od swojego poprzednika.

W zależności od przekątnej ekranu, ze sprzętu wyciągniemy w porywach do 17-18 godzin pracy na jednym naładowaniu. To ma się odbywać za pomocą zasilacza 60 W, z dodatkową opcją ładowania 5 W przez złącze USB-A. Sam laptop też wygląda na dość mocno konfigurowalny. W przypadku modelu z ekranem 13,5″ wybierzemy nawet procesor (Intel i5-1235U lub i7-1255U; wersja 15″ tylko z i7-1255U). Maksymalny układ pojemnościowy to 32 GB RAM oraz 1 TB pamięci wewnętrznej SSD, choć łatwo te parametry zmniejszyć, jeśli zależy nam na oszczędnościach (8/16 GB RAM i 256/512 GB SSD, konfiguracja dowolna).

Co ważne, urządzenie wesprze standardy WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1. Niepokoi jedynie kamerka – obsługiwana rozdzielczość to zaledwie 720p. Co ważne, osobny obiektyw posłuży do weryfikacji przez Windows Hello. W laptopie znajdą się również głośniki kompatybilne z technologią Dolby Atmos, a także podwójny mikrofon. Nie ukrywam, możliwość złożenia laptopa w ekran do prezentacji lub do rysowania też jest imponująca.

Surface Laptop 13,5″ będzie dostępny w kolorach Platinum with Alcantara, Sage, Matte Black oraz Sandstone. Wariant 15-calowy to już tylko Platinum i Matte Black (fot. producenta)

Surface Studio 2+ – spokojna ewolucja

Microsoft niewątpliwie zrobił psikusa wszystkim tym, którzy liczyli na zapowiedź Surface Studio 3. Trudno jednak uznać dwójkę z plusem za marną aktualizację – jest kilka aspektów zapobiegających wydaniu takiego osądu. Pierwszym z nich zdecydowanie jest zmiana karty graficznej. Żegnamy się z NVIDIA GeForce GTX 1060, by powitać RTX 3060 (6 GB) w mobilnej formie, ze wsparciem dla DirectX 12 Ultimate.

Oprócz tego wrażenie robi 28-calowy, dotykowy ekran w proporcjach 3:2, również wykorzystujący technologię PixelSense i ochronę Gorilla Glass 3 oraz wspierający standard Dolby Vision. Tu też uświadczymy procesor Intela, lecz 11. generacji – mocny układ i7-11370H. Konfiguracja pojemności jest już sztywna – 32 GB RAM DDR4 i 1 TB pamięci wewnętrznej SSD. Obok obiektywu do autentyfikacji Windows Hello, znajdziemy kamerę 1080p – ważne względem 720p w nowym laptopie firmy.

Surface Studio 2+ to również potężny pakiet łączności i portów. Wsparcie dla WiFi 6 oraz Bluetooth 5.1, trzy wejścia USB-C z Thunderbolt 4 i USB 4.0, dwa wejścia USB-A 3.1, 3,5 mm audio jack oraz port Ethernet 1 Gb/s. Co ważne, sam zestaw będzie znacznie bardziej pokaźny. Oprócz głównej jednostki, w pudle znajdziemy rysik Surface Pen, zasilacz, a także klawiaturę i myszkę. Dźwiękowo też bez zaskoczeń – konfiguracja stereo 2.1, wspierająca Dolby Atmos. Choć wydaje się to oczywiste, urządzenie będzie funkcjonować na systemie Windows 11 Pro.

Surface Studio 2+ to wydajnościowy potwór do pracy kreatywno-biznesowej. Tylko ile będzie kosztować? (fot. producenta)

Cena i dostępność? Nie teraz

Nietrudno odnieść wrażenie, że Microsoft nie chce przestraszyć potencjalnych nabywców cenami. Wraz z ogłoszeniem Surface Laptop 5 oraz Surface Studio 2+, firma nie podała konkretnych dat premier oraz cen poszczególnych konfiguracji. Nie ma co jednak liczyć na cuda – to nie będą tanie sprzęty.

Przeglądając karty produktowe, łatwo też dostrzec silne promowanie produktów poza systemem operacyjnym. Próbne wersje Office 365 oraz Xbox Game Pass Ultimate są dołączone do zestawów, mając na celu uzależnienie użytkowników od ekosystemu giganta z Redmond i skuteczne pozyskiwanie przychodów z subskrypcji. Dobrze chociaż, że w obydwóch sprzętach mamy roczną gwarancję!

Chociażby dlatego, głównie w przypadku Surface Studio 2+, mówi się o wspomaganiu pracy przez implementację takich AI jak DALL-E 2 w aplikacji Microsoft Designer. Sprzęty są niewątpliwie skierowane do kreatywnych ludzi biznesu, dlatego trudno tu dostrzec wartość dla przeciętnego konsumenta elektroniki. Nie ma jednak w tym nic złego – wręcz przeciwnie. To znacząca przeciwwaga dla niewyróżniających się kopii laptopów i komputerów na rynku.

AKTUALIZACJA: Mamy ceny urządzeń!

Na polskiej stronie Microsoftu można już odnaleźć ceny Surface Laptop 5 oraz Surface Studio 2+. Te prezentują się następująco:

Surface Laptop 5 13,5″ – 5499 złotych do 9299 złotych w zależności od konfiguracji procesora i pamięci, 15″ – 7399 złotych do 12899 złotych, w zależności od konfiguracji procesora i pamięci,

Surface Studio 2+ – 25800 złotych.

Zamówienia przedpremierowe można składać już teraz w polskim Microsoft Store. Oficjalna premiera? Surface Laptop zobaczymy już 25 października, podczas gdy na Surface Studio 2+ chwilkę poczekamy, do 1 listopada tego roku!