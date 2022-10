Microsoft podniesie poprzeczkę branży nowym Surface Pro 9

Zanim Microsoft będzie mógł w lutym 2023 roku świętować dziesięciolecie serii hybrydowych urządzeń, postanowił zaprezentować nowego Microsoft Surface Pro 9, który może trochę namieszać na rynku.

Reklama

Mocna hybryda po raz dziewiąty

Nie uprzedzając jednak faktów, warto przypomnieć, z czym mamy do czynienia. Microsoft Surface Pro to seria urządzeń „2-w-1”, sygnowanych logiem giganta z Redmond, która od 2013 roku próbuje pogodzić ze sobą mobilność tabletów z mocą laptopa. Choć pierwsze modele miały swoje grzeszki (rozmiary, czas pracy na akumulatorze), pomysł – jak widać – chwycił, gdyż producent sukcesywnie wypuszcza kolejne iteracje sprzętu. Surface Pro 9 to – wbrew temu, co sugeruje cyfra w nazwie – już dziesiąte urządzenie z tej serii. Czego zatem możemy się spodziewać po nowej hybrydzie do zadań specjalnych?

Źródło: Microsoft

Zacznijmy od najmniej zmienionej rzeczy, czyli wyświetlacza. Microsoft ponownie zastosował tu 13-calową matrycę dotykową PixelSense Flow o rozdzielczości 2560×1920 pikseli, proporcjach 3:2 i częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz. Za bezpieczeństwo przed uszkodzeniami odpowiada natomiast szkło Corning Gorilla Glass 5. Zaczyna robić się ciekawiej, gdy zerkniemy na to, co kryje się pod ekranem.

Od początku serii Surface Pro korzystał wyłącznie z procesorów Intela (wyjątkiem był Surface Pro X, zaprezentowany 2 października 2019 roku). Nowy model serii zrywa z tradycją i – oprócz dwóch procesorów Intel Core 12. generacji – wprowadza do oferty sprzęt oparty na Microsoft SQ 3 – APU opracowanym przez Qualcomma i wzorowanym na procesorach Snapdragon. Warto więc omówić główne różnice pomiędzy obiema edycjami Microsoft Surface Pro 9.

Microsoft SQ 3 to przede wszystkim pożenienie urządzeń z serii Surface Pro z łącznością 5G. Wersje wyposażone w ten procesor wspierają zarówno karty nano SIM, jak i eSIM oraz pozwalają na skorzystanie nawigacji, bowiem obsługują technologię GPS, Beidou, Glonass i Galileo.

A co z osiągami? Z oczywistych względów procesor powstały we współpracy z Qualcommem nie korzysta z GPU Intel Iris Xe, tylko z jednostki Adreno 8CX gen 3. W zamian za to SQ 3 korzysta z Neural Processing Unit (NPU). W kwestiach RAM, Intel pozwala na dobranie 16 lub 32 GB pamięci LPDDR 5, a wersja z 5G – od 8 do 16 GB LPDDR 4x. Podobne ograniczenia dotyczą dostępnych dysków. Maksymalna opcja dla Surface Pro 9 z 5G to 512 GB na dysku SSD, a dla edycji intelowskiej – 1 TB. SSD na szczęście są wymienne, więc chętni na powiększenie pojemności nie zostaną na lodzie.

fot. Microsoft

Znaczącą zmianę widać również w czasie pracy na akumulatorze. Według testów przeprowadzonych przez Microsoft, Surface Pro 9 z procesorami Intel Core 12. generacji będzie w stanie wytrzymać bez ładowania przez 15,5 godziny. Decydując się natomiast na wersję z autorskim procesorem, do kieszeni z zasilaczem zajrzymy dopiero po 19 godzinach pracy w zwyczajnych warunkach.

Pozostałe różnice sprzętowe nie są aż tak znaczące. Na korzyść Surface Pro 9 przemawia obsługa technologii Vision Dolby IQ oraz Dolby Atmos, wbudowane dwa porty USB-C 4.0/Thunderbolt 4 (zamiast USB-C 3.2) i kod na darmowe 30 dni na abonament z grami Xbox Game Pass w wersji Ultimate dorzucony do pudełka.

Specjalna wersja Surface Pro 9 na dziesięciolecie

Ostatnią nowością w związku z premierą Surface Pro 9 są dostępne kolory. Microsoft do czarnego i szarego zestawu postanowił dorzucić kolor niebieski (zwany Saphire) oraz zielony (Forest). Wszystkie warianty są widoczne na grafice zamieszczonej powyżej, choć warto wspomnieć, że opcja 5G będzie dostępna wyłącznie w kolorze srebrnym (Platinum). Wielka szkoda.

fot. Microsoft

Jakby dwa nowe kolory w gamie nie wystarczyły, gigant z Redmond chce również uczcić dziesięciolecie serii Surface Pro za pomocą edycji specjalnej Surface Pro 9. We współpracy z międzynarodowym biurem projektowym Liberty opracowano model z wyjątkowym, laserowym grawerem, inspirowanym domyślną tapetą z Windows 11. Wyjątkowa edycja będzie dostępna wyłącznie na wybranych rynkach w limitowanym nakładzie w sklepach Liberty oraz Microsoft Store.

Dzięki zmianom w kwestii dostępnych kolorów, nowym autorskim układom mobilnym oraz debiucie modułu 5G w hybrydzie laptopa i tabletu Microsoft podnosi poprzeczkę konkurencji, która będzie musiała wykonać trochę wysiłku, aby stanąć do walki z Microsoft Surface Pro 9 jak równy z równym.

W Polsce zamówienia możecie już składać za poprzez oficjalną stronę firmy. Ceny zaczynają się od 6099 złotych za wersję podstawową z Intel Core i5 12. generacji i 8GB RAM-u a kończą na 10299 złotych za topową „i siódemkę” z 16 GB RAM i 512 GB dyskiem SSD.